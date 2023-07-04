7 млн выманили лжеполицейские у двух пенсионерок в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 7 млн выманили лжеполицейские у пенсионерок в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Енбекшинское районное управление полиции с заявлением о мошенничестве обратилась пожилая местная жительница. Со слов женщины, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь совершила ДТП. Злоумышленник заявил, что виновная может избежать наказания, если пенсионерка передаст определенную сумму денег через третье лицо, которое скоро прибудет по ее адресу. Сомнения женщины были полностью исчерпаны, когда звонящий передал трубку якобы ее дочери. Девушка испуганным и дрожащим голосом просила ее о помощи. В результате горожанка отдала аферистам все свои сбережения в размере почти 4,5 млн тенге. В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна жертва телефонных мошенников. Чтобы выручить любимую внучку 79-летняя пенсионерка заплатила 2,5 млн тенге.

Факты следователи зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 Уголовного кодекса «Мошенничество».В ходе розыскных мероприятий оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали парня, который приходил домой к потерпевшим за наличностью. Им оказался 16-летний житель Туркестанской области. Он указал, что действовал согласно инструкции, которую получал через мобильный мессенджер. Его работа заключалось в том, чтобы забирать деньги с указанных переписчиком адресов и переводить их на определенные банковские счета. За это он получал от 50 до 100 тысяч тенге.Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются и другие причастные к преступлениям лица.Правоохранители предупреждают граждан о новом виде мошенничества. Аферисты могут представиться полицейскими и сообщить, что у вашего родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма. В такой ситуации следует позвонить в полицию по номеру «102» и проверить информацию. Ни в коем случае не паниковать, не передавать и не переводить деньги на счета незнакомцев.