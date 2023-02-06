Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

7 млн тенге забыл в поезде житель столицы

6 Февраля 2023, 12:45
7 млн тенге забыл в поезде житель столицы

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские оперативно нашли и вернули пассажиру утерянные денежные средства на сумму почти 7 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В линейное отделение полиции на станции Есиль обратился 43-летний житель столицы с просьбой оказать содействие в поиске его сумки, где находились 4 млн тенге и 6 тысяч долларов США.

Владелец сумки – Денис Чернецский, прибыл на станцию Есиль в гости к друзьям на пассажирском поезде сообщением Алматы – Орал, только уже будучи дома обнаружил отсутствие сумки, в которой находились крупная сумма денег и документы. Он обратился к сотрудникам полиции департамента полиции на транспорте с заявлением об утере сумки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции нашли указанную сумку и полностью с содержимым передали ее владельцу. Мужчина выразил огромную благодарность стражам порядка за быстрое реагирование и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

«Сотрудники быстро отреагировали на мой сигнал. Связались с начальником поезда, было установлено местонахождение моей сумки. По прошествии 6 часов документы и деньги были возвращены. Выражаю огромную благодарность полицейским за оказанную помощь», – поблагодарил Чернецский.

Фото: polisia.kz

Новости по теме
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
Теги:
Читайте также
В Астане намерены сократить количество трехсменных школ
Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
В Астане присяжные заседатели отправили за решетку на 10 лет двух наркосбытчиков
Закупили 10 тонн макарон: Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Сотрудников столичного аэропорта научат выявлению потенциальных жертв торговли людьми
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей