7 млн осетров планируют выпустить в рыбохозяйственные водоемы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по искусственному воспроизводству рыб рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно осуществляются меры по искусственному воспроизводству и зарыблению водоемов молодью рыб. В рамках госзаказа с начала текущего года выращено и выпущено в рыбохозяйственные водоемы 45 млн штук молоди, до конца года планируется выпустить еще 29 млн штук молоди, в том числе 7 млн штук осетровых видов рыб», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

По его словам, в рамках Планов развития, пользователями в 2020 году в водоемы выпущено 125,8 млн штук молоди ценных видов рыб.

«Кроме того, в целях создания благоприятных условий для обитания и нереста рыб с 2018 по 2020 годы на реках Жайык и Кигаш были проведены дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах, что позволило увеличить вылов рыбы в этих реках на 30% по сравнению с 2018 годом», - отметил спикер.

«Прорабатывается продолжение данных работ, соответствующая проектно-сметная документация находится на госэкспертизе», - заключил Н. Жунусов.