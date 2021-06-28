7 млн осетров планируют выпустить в рыбохозяйственные водоемы в РК
«Ежегодно осуществляются меры по искусственному воспроизводству и зарыблению водоемов молодью рыб. В рамках госзаказа с начала текущего года выращено и выпущено в рыбохозяйственные водоемы 45 млн штук молоди, до конца года планируется выпустить еще 29 млн штук молоди, в том числе 7 млн штук осетровых видов рыб», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.
По его словам, в рамках Планов развития, пользователями в 2020 году в водоемы выпущено 125,8 млн штук молоди ценных видов рыб.
«Кроме того, в целях создания благоприятных условий для обитания и нереста рыб с 2018 по 2020 годы на реках Жайык и Кигаш были проведены дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах, что позволило увеличить вылов рыбы в этих реках на 30% по сравнению с 2018 годом», - отметил спикер.
«Прорабатывается продолжение данных работ, соответствующая проектно-сметная документация находится на госэкспертизе», - заключил Н. Жунусов.