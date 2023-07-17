7 миллионов тенге похитила главный бухгалтер «Кулан-Энерго Жылу» в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Факт хищения 7 миллионов тенге главным бухгалтером КГП на ПХВ «Кулан-Энерго Жылу» выявила прокуратура Т. Рыскуловского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратурой района проведен анализ в деятельности КГП на ПХВ на предмет расходования бюджетных средств.

В ходе анализа установлено, что главный бухгалтер предприятия платежными поручениями перечисляла на свои карточные счета бюджетные средства КГП.

При этом с целью сокрытия своих преступных деяний указывала в платежных поручениях в графе назначение платежа как платежи за товары, профессиональные, научные и технические услуги.

По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 189 части 3 пункта 1 УК РК и дело передано для проведения досудебного расследования в департамент экономических расследовании по Жамбылской области.

После завершения расследования уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Приговором районного суда главный бухгалтер предприятия признана виновной в совершении уголовного правонарушения, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, а также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Незаконно перечисленные деньги возвращены государству в полном объеме.