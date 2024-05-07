7 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

68 лет назад (1956) родился КУНАЕВ Эльдар Аскарович — президент Международного фонда имени Д. А. Кунаева.

Родился в Алматы. Окончил Московский институт стали и сплавов (1975); Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, физик (1978); прошел стажировку в Джорджтаунском университете (США) (2006).

Трудовая деятельность: инженер Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1978-1979); инженер, младший научный сотрудник Института металлургии и обогащения Академии наук Казахстана (1979-1983); инструктор, заместитель заведующего отделом Алматинского горкома Компартии Казахстана (1983-1987); инструктор Казсовпрофа (1987-1988); младший научный сотрудник Казахского политехнического института (1988-1989); младший научный сотрудник Института металлургии и обогащения Академии наук Казахской ССР (1989-1991); старший научный сотрудник Института космических исследований Академии наук РК (1991-1992); директор арабского культурно-делового клуба МП «Заман» (1992); начальник отдела по внешнеэкономическим связям аппарата акима Алматинской области (1998-2001); начальник отдела, директор департамента предупреждения ЧС АЧС РК (2001-2004); заместитель председателя Агентства ЧС РК (2004-2005); заместитель председателя Агентства РК по статистике (2005-2008); заместитель руководителя представительства Министерства иностранных дел РК в г. Алматы (2008-2010); консул, глава консульского учреждения РК в г. Омске (2010-2018); консул Республики Казахстан в г. Бресте (2018-2020).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Столетие Казахской железной дороги» (2004); отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2006).

62 года назад (1962) родился ДАУЛЕТАЛИН Сатыбалды Телагысович — председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Родился в Оренбургской области (РСФСР). Окончил Казахский политехнический институт, инженер-механик; Дипломатическую академию при ЕНУ им. Л. Гумилева, международные отношения. Обучался в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (2004).

Трудовая деятельность: ученик токаря Актюбинского завода ферросплавов Актобе (1978); мастер производственного обучения, инженер-конструктор отдела главного конструктора производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования города Шымкент (1984-1986); инструктор, заведующий отделом комсомольских организаций, первый секретарь Абайского райкома, первый секретарь Чимкентского горкома ЛКСМ Казахстана Шымкент (1986-1991); главный специалист отдела языка, межнациональных отношений и по работе с молодежью Чимкентского городского Совета народных депутатов Шымкента (1991-1992); заместитель директора торгового дома «Отырар» (04.1992-06.1992); референт общего отдела аппарата Верховного Совета Республики Казахстан Алматы (02.1995-07.1995); начальник управления по организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан г. Алматы (1995-1996); заместитель заведующего организационным отделом, отделом по работе с комитетами аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1996-1998); заведующий отделом по работе с комитетами, и. о. заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1998-2000); заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (08.2000-04.2002); заведующий организационно-контрольным отделом аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2002-2004); заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2009); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2009-2012); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (02.2012-07.2012); директор департамента управления активами Центрального аппарата партии «НұрОтан» (2013-2014); директор департамента политической работы партии «Нұр Отан» (2014-2015); заместитель директора департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (07.2015-11.2015); председатель локального профсоюза «Ынтымак» работников организаций системы Федерации профсоюзов (2015-2016); директор департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2016-2019); первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности — с мая 2020 года.

60 лет назад (1964) родился АРЫНБАЕВ Нурлан Керимханович — первый заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Туркестанской области.

Родился в совхозе Задарья, Бугунского района Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правоведение (1990), Международную академию психологических наук (г. Ярославль, РФ) кандидат психологических наук — история психологии, общая психология (2017).

Трудовая деятельность: слесарь животноводческого отдела с/з Тимирязева Бугунского района Чимкентской области (1981); электромонтер Задарьинского госплемзавода Чимкентской области (1981-1983); следователь, старший следователь военной прокуратуры в/ч 32907 Алматы (1990-1992); старший следователь Военной прокуратуры Внутренних и Пограничных войск г. Алматы (сентября по ноябрь 1992); инспектор-советник Управления военных судов Министерства юстиции Республики Казахстан (1992-1994); инспектор, старший консультант отдела обобщения судебной практики Военной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан (1994-1995); член, судья, председатель военного Суда Алматинского гарнизона (1995-2008); судья Военного Суда Республики Казахстан (2008-2011); председатель Енбекшиказахского районного суда Алматинской области (2011-2013); начальник отдела управления в/ч 14776 г. Астана (февраля по июль 2013); начальник управления, заместитель начальника, начальник департамента договорной и правовой работы Юридического департамента Министерства обороны Республики Казахстан (2013-2017); старший прокурор Управления по участию в Верховном Суде Службы по надзору за законностью приговоров вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2018); начальник Управления по апелляционной инстанции Главной транспортной прокуратуры (2018-2019); старший помощник Генерального Прокурора Группы советников Аппарата Генерального прокурора (2019-2022); помощник Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Антикоррупционной службы (2022).

На занимаемой должности с сентября 2022 года.

50 лет назад (1974) родилась АБДЕН Каракат Жаксылыккызы — депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в Акмолинской области. Окончила Алматинский институт народного хозяйства, маркетинг и коммерция.

Трудовая деятельность: работала в подведомственных организациях Министерства финансов Республики Казахстан, Центральном аппарате Налогового комитета Республики Казахстан; заместитель директора Национальной школы государственной политики в Академии государственной службы при Президенте РК; депутат маслихата Астаны VI созыва, заместитель председателя комиссии по культурно-социальному развитию; внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член Общественного совета Астаны; член Попечительского совета специализированного учреждения «Дом малютки» и столичного Детского дома, ментор и наставник воспитанников детского дома; член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

На занимаемой должности — с 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет».

49 лет назад (1975) родился КАСЫМБЕК Женис Махмудулы — аким города Астаны.

Родился в Жамбылской области. Окончил факультет дизайна архитектурной среды Казахской государственной архитектурно-строительной академии (1997), архитектор-дизайнер; факультет государственного и муниципального управления Евразийского университета (2001), экономист.

Трудовая деятельность: стажер-исследователь КазГАСА (1997-1998); главный специалист ОАО «Темирбанк» (1998); начальник отдела Комитета по антимонопольной политике РК (1998-2000); директор департамента водного транспорта МТК РК (2000-2004); директор РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2005); (2005-2009); (2009-2014); министр транспорта и коммуникаций РК (03.2014-06.2014); первый заместитель министра по инвестициям и развитию РК (2014-2016); министр по инвестициям и развитию РК (2016-2018); министр индустрии и инфраструктурного развития РК (-2019); заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2019-09.2019); аким Карагандинской области (2019-2022).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «ҚазақстанРеспубликасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

48 лет назад (1976) родилась РЫСБЕКОВА Ляззат Туякбаевна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родилась в Уральске. Окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, бухгалтер-финансист (1997); Казахской государственной юридической академии, Алматы, юриспруденция (2001).

Трудовая деятельность: старший контролер-ревизор отдела сферы услуг управления финансового контроля (1997-1998); бухгалтер сектора свода баланса бухгалтерии, специалист административно-правовой службы, ведущий специалист по развитию бизнеса филиала, ведущий специалист отдела развития менеджмента, начальник отдела развития менеджмента, юрисконсульт по договорно-правовой работе Западно-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций — филиала АО «Казахтелеком» (1998-2003); специалист управления общего надзора, специалист группы по борьбе с коррупцией, помощник прокурора управления общего надзора прокуратуры Западно-Казахстанской области (02.2003-09.2003); специалист по развитию бизнеса филиала, начальник организационного отдела, начальник отдела соглашений с операторами связи (2003-2011); учредитель, финансовый директор негосударственного учреждения «Уральский гуманитарный колледж» (2011-2015); председатель ОО «Ассоциация деловых женщин по Западно-Казахстанской области» (с 2015 года).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

Награды: «За вклад в инновации и сохранение традиций в образовании», Женева, Швейцария (2014), «За достижения в управлении организацией», Лондон, Великобритания (2015).