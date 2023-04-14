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7-летнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернули из Сирии в Астану - КНБ

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2023, 12:06
7-летнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернули из Сирии в Астану - КНБ Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами, а также иностранными партнерами продолжается активная работа по возвращению граждан из зон террористической активности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«11 марта 2023 года из Сирии в Казахстан возвращена 7-летняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика. Гуманитарная операция по ее возвращению проводилась более полугода. Ребенок в настоящее время находится в Центре поддержки детей Астаны, психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент девочка проходит медицинское обследование, проводится работа по ее адаптации и реабилитации. В ближайший период она будет передана опекунам из числа родственников», - сообщили в КНБ.

По данным ведомства, с 2019 года КНБ из зон террористической активности на Родину возвращены 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты.


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