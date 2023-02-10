7-летнюю девочку спасли через 95 часов после землетрясения в Хатае

ХАТАЙ. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - В Хатае через 95 часов после землетрясения из-под обломков многоквартирного дома спасена 7-летняя Ася Донмез.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Спасательные бригады продолжали работу в районе генерала Шюкрю Канатлы.

Обнаружив Асю под завалами здания, спасатели и пожарные муниципалитета Кютахья-Тавшанлы, вытащили ребенка живым.



Она после оказания первой медицинской помощи отправлена в больницу.

Поисково-спасательные работы бригад на месте разрушений продолжаются.





Фото: Агентство Анадолу