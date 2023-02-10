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7-летнюю девочку спасли через 95 часов после землетрясения в Хатае

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Февраля 2023, 09:12
7-летнюю девочку спасли через 95 часов после землетрясения в Хатае

ХАТАЙ. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - В Хатае через 95 часов после землетрясения из-под обломков многоквартирного дома спасена 7-летняя Ася Донмез.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Спасательные бригады продолжали работу в районе генерала Шюкрю Канатлы.

Обнаружив Асю под завалами здания, спасатели и пожарные муниципалитета Кютахья-Тавшанлы, вытащили ребенка живым.

Она после оказания первой медицинской помощи отправлена в больницу.

Поисково-спасательные работы бригад на месте разрушений продолжаются.


Фото: Агентство Анадолу

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