7-летнюю девочку спасли через 95 часов после землетрясения в Хатае

ХАТАЙ. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - В Хатае через 95 часов после землетрясения из-под обломков многоквартирного дома спасена 7-летняя Ася Донмез.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
Спасательные бригады продолжали работу в районе генерала Шюкрю Канатлы.
Обнаружив Асю под завалами здания, спасатели и пожарные муниципалитета Кютахья-Тавшанлы, вытащили ребенка живым.
Она после оказания первой медицинской помощи отправлена в больницу.
Поисково-спасательные работы бригад на месте разрушений продолжаются.
Фото: Агентство Анадолу