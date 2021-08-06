7-летний ребенок попал под машину в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске семилетний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 58-летний водитель автомобиля «Nissan» наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Чайковского, в районе торгового дома «Атлантида». Мужчина сам доставил ребенка в детскую областную больницу. Ребенок находится в стационаре.

«Водитель, согласно медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения, трезв. Транспортное средство выдворено на спецстоянку. Материал передан управление полиции города для принятия процессуального решения», - прокомментировали в пресс-службе.

В социальных сетях мама пострадавшего ребенка ищет очевидцев происшествия.