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    20:06, 25 Январь 2024 | GMT +6

    7-каратный алмаз нашел в парке мужчина в США

    7-каратный алмаз нашел в парке мужчина в США
    Фото: pixabay.com

    Француз нашел драгоценный камень общим весом более семи карат в государственном парке «Кратер Даймондс» в округе Пайк, штат Арканзас, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщает Fox News, житель Парижа Жюльен Навас, находясь в Америке, был заинтригован, когда узнал о государственном парке «Арканзасский алмазный кратер». Парк вызвал его интерес, потому что ранее он занимался поисками золота и окаменелостей аммонитов.

    Ж.Навас приобрел в парке набор для охоты за алмазами и начал свое приключение в поисках драгоценных камней. Через несколько часов поисковой работы он принес свои находки в Центр поиска алмазов парка, где и был обнаружен коричневый алмаз весом 7,46 карата.

    За несколько дней до визита Ж.Наваса в парке прошел сильный дождь, который смыл часть грунта и способствовал появлению на поверхности земли тяжелых камней, минералов и алмазов, что и послужило причиной успешной находки.

    Ж.Навас назвал камень в честь своей невесты Карин. Он планирует огранить камень на два бриллианта – один для своей невесты, а другой для дочери.

    Теги:
    Америка Франция Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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