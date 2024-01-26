7-каратный алмаз нашел в парке мужчина в США

Француз нашел драгоценный камень общим весом более семи карат в государственном парке «Кратер Даймондс» в округе Пайк, штат Арканзас, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает Fox News, житель Парижа Жюльен Навас, находясь в Америке, был заинтригован, когда узнал о государственном парке «Арканзасский алмазный кратер». Парк вызвал его интерес, потому что ранее он занимался поисками золота и окаменелостей аммонитов.

Ж.Навас приобрел в парке набор для охоты за алмазами и начал свое приключение в поисках драгоценных камней. Через несколько часов поисковой работы он принес свои находки в Центр поиска алмазов парка, где и был обнаружен коричневый алмаз весом 7,46 карата.

За несколько дней до визита Ж.Наваса в парке прошел сильный дождь, который смыл часть грунта и способствовал появлению на поверхности земли тяжелых камней, минералов и алмазов, что и послужило причиной успешной находки.

Ж.Навас назвал камень в честь своей невесты Карин. Он планирует огранить камень на два бриллианта – один для своей невесты, а другой для дочери.