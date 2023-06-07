7 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1917-1943) родился- участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии лейтенант. Закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

Уроженец села Карааул (ныне Абайский район) Казахстана.

В армии с 1938 года. На фронте — с 1941 года. Окончил военное пехотное училище. Член ВКП(б) с 1943 года.

Командир стрелковой роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт).

Гвардии лейтенант Молдагалиев в ночь на 24 октября 1943 года, в числе первых, форсировал Днепр в районе города Днепропетровска. Достигнув правого берега, поднял бойцов в атаку и выбил противника с оборонительного рубежа, обеспечив захват плацдарма. За успешное форсирование Днепра 28 октября 1943 года командиром полка представлен к званию Героя Советского Союза.

После форсирования Днепра 120-й гвардейский стрелковый полк прорывал укрепленную оборону противника в районе деревни Чернопаровки. Наступление наших подразделений захлебнулось. Противник открыл ураганный огонь. 1 ноября 1943 года, в самую критическую минуту боя, гвардии лейтенант Молдагалиев совершил подвиг — закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем содействовал выполнению боевой задачи.

Похоронен на воинском кладбище в поселке железнодорожной станции Елизарово (Солонянский район) Днепропетровской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года.

Память Ж.А. Молдагалиева увековечена: памятник в поселке Карааул, улица имени Героя в Семипалатинске, школа имени Героя в поселке Елизарово Солонянский района Днепропетровской области Украины.

назад (1960) родился- государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юрист (1982).

Трудовая деятельность: стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района (1982-1992); начальник организационно-аналитического управления генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1992-1993); первый заместитель прокурора г. Алматы (1993-1994); заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк» (1994-1995); внештатный советник Премьер-Министра РК, президент ассоциации «Юристы делового мира» (1995); директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества РК (1995-1996); начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя государственного налогового комитета РК (1996-1997); директор юридической фирмы «Имашев и партнеры» (1997-1998); председатель Агентства РК по поддержке малого бизнеса (1998-1999); помощник Президента РК по вопросам развития малого бизнеса (1998-1999); адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов г. Астана (1999-2000); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2000-2001); член коллегии адвокатов г. Астана (2001-2003); президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (2002-2003); заместитель секретаря Совета Безопасности РК (2003-2005); председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» (05.2005-10.2005); председатель Совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства» (2005-2006); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2005-2007); секретарь Совета Безопасности РК (2007-2008); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности РК (02.2008-08.2008); председатель Комитета по законодательству и правовой реформе (2008); министр юстиции РК (2012-2016); председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2016-2022).

Лауреат премии Международного фонда Ю. Семенова «Детектив и политика» (1990), премии Петербургского международного юридического форума «За вклад в развитие правовой интеграции на евразийском пространстве» (2015).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «За вклад в развитие адвокатуры» (2014); Почетной грамотой Сената Парламента Республики Казахстан.

назад (1982) родился- вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002); Алматинский экономический университет, банковское дело (2005); Парижскую школу бизнеса «НЕС» при Международной академии бизнеса, степень МВА.

Трудовая деятельность: юрист юридического отдела группы компаний «Capital Partners» (2002); руководитель проектов по развитию международных гостиничных комплексов в гг. Актау и Атырау компании «Capital Partners» (2002-2003); руководитель проектов по запуску гостиничных комплексов «Mariott Aktau Hotel», «Mariott Atyrau Hotel», «Mariott Executive Apartments Atyrau» (2003-2005); директор отдела по развитию проектов компании «Capital Partners» (2005-2007); управляющий директор компании «Capital Partners», руководитель департамента международных проектов в сфере образования (2007-2009); генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак» (2009-2013); генеральный директор высокогорного спорткомплекса «Медеу» (2013-2016); директор зоопарка г. Алматы (2016-2019); исполняющий обязанности председателя правления АО НК «Kazakh Tourism» (10.2019-11.2019); председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» (2019-2021).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.