7 июня. Календарь Казинформа «Дни. Рождения»

48 лет назад (1978) родился АМАНТАЙ Галымжан Амантайулы — уполномоченный по этике аппарата акима города Астаны.

Фото: Facebook / Галымжан Амантай

Окончил КазНУ имени аль-Фараби, юрист; Казахстанский университет Дружбы народов, технолог.

Трудовая деятельность: инспектор Oil ТОО «WIS K Ltd» (1999–2005); участковый инспектор полиции РУВД (2005–2006); консультант отдела контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной службы Департамента правового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы (2006–2007); консультант отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией Секретариата дисциплинарного совета Управления Агентства РК по делам государственной службы по Астане (2007–2009); начальник отдела правовой экспертизы и кадровой работы Управления туризма, физической культуры и спорта Астаны (2009–2010); начальник отдела административно-правовой работы Управления здравоохранения Астаны (2010–2012); главный эксперт правового обеспечения и администрирования Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК (2012); консультант-инспектор отдела инспекции и контроля (Секретариат дисциплинарного совета) Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Астане (2012–2014); главный инспектор Управления дисциплинарно-административной практики и государственных услуг Департамента государственной службы и профилактики коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2015–2016); руководитель аппарата Шардаринского района Туркестанской области (2016–2021).

44 года назад (1982) родился ЕРКИНБАЕВ Ержан Маликович — главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development (KTD).

Фото: Минтуризма и спорта РК

Родился в городе Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002); Алматинский экономический университет, специальность «банковское дело» (2005); Парижскую школу бизнеса «НЕС» при Международной академии бизнеса, степень MBA.

Трудовая деятельность: юрист юридического отдела группы компаний «Capital Partners» (2002); руководитель проектов по развитию международных гостиничных комплексов в Актау и Атырау компании «Capital Partners» (2002–2003); руководитель проектов по запуску гостиничных комплексов «Marriott Aktau Hotel», «Marriott Atyrau Hotel», «Marriott Executive Apartments Atyrau» (2003–2005); директор отдела по развитию проектов компании «Capital Partners» (2005–2007); управляющий директор компании «Capital Partners», руководитель департамента международных проектов в сфере образования (2007–2009); генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак» (2009–2013); генеральный директор высокогорного спорткомплекса «Медеу» (2013–2016); директор зоопарка Алматы (2016–2019); исполняющий обязанности председателя правления АО НК «Kazakh Tourism» (10.2019–11.2019); председатель правления АО «Национальная компания „Kazakh Tourism“ (2019–2021); вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан (2021–2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

39 лет назад (1987) родился АШКЕНОВ Дулат Каримович — руководитель управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области.

Фото: Gov.kz

Окончил Карагандинский государственный технический университет; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовая деятельность: специалист отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области (2008); работа в государственных структурах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Карагандинской области; работа в аппарате акима района Есиль города Астаны, руководящие должности в Управлении активов и государственных закупок города Астаны (2017–2022); заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы (2022); руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы (2024–2025).

На занимаемой должности — с мая 2025 года.

37 лет назад (1989) родился БЕЛЬБЕЕВ Фархад Касымович — государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в ВКО. Окончил Семипалатинский финансово-экономический колледж; Казахскую финансово-экономическую академию по специальности «учет и аудит».

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Альянс RetaiIGroup» (2007); ведущий специалист, руководитель аппарата маслихата; заместитель акима Бородулихинского сельского округа ВКО; руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района ВКО (2016–2018); руководитель отдела Управления экономики и бюджетного планирования ВКО (2018–2019); заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования ВКО (2019–2022); руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области (2022–2025).

Также в этот день родились:

109 лет назад (1917–1943) родился МОЛДАГАЛИЕВ Жангазы Акимович — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии лейтенант.

Фото: wikipedia.org

Уроженец села Карааул (ныне Абайский район). В армии с 1938 года. На фронте — с 1941 года. Окончил военное пехотное училище. Член ВКП (б) с 1943 года.

Командир стрелковой роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт). Гвардии лейтенант Молдагалиев в ночь на 24 октября 1943 года в числе первых форсировал Днепр в районе Днепропетровска. Достигнув правого берега, поднял бойцов в атаку и выбил противника с оборонительного рубежа, обеспечив захват плацдарма. За успешное форсирование Днепра 28 октября 1943 года командиром полка представлен к званию Героя Советского Союза.

После форсирования Днепра 120-й гвардейский стрелковый полк прорывал укрепленную оборону противника в районе деревни Чернопаровки. Наступление наших подразделений захлебнулось. Противник открыл ураганный огонь. 1 ноября 1943 года, в самую критическую минуту боя, гвардии лейтенант Молдагалиев совершил подвиг — закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем содействовал выполнению боевой задачи.

Похоронен на воинском кладбище в поселке железнодорожной станции Елизарово (Солонянский район Днепропетровской области).

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года.

Память Жангазы Молдагалиева увековечена: памятник в поселке Карааул, улица имени Героя в Семипалатинске, школа имени Героя в поселке Елизарово Солонянского района Днепропетровской области Украины.