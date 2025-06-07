7 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

47 лет назад (1978) родился АМАНТАЙ Галымжан Амантайулы – уполномоченный по этике аппарата акима города Астаны.

Окончил КазГНУ им. аль-Фараби, юрист; Казахстанский университет Дружбы народов, технолог.

Трудовая деятельность: инспектор Oil ТОО "WIS K Ltd" (1999-2005); участковый инспектор полиции РУВД(2005-2006); консультант отдела контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной службы Департамента правового обеспечения государственной службы Агентство РК по делам государственной службы (2006-2007); консультант отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией Секретариата Дисциплинарного совета Управления Агентства РК по делам государственной службы по г. Астане (2007-2009); начальник отдела правовой экспертизы и кадровой работы Управления туризма, физической культуры и спорта г. Астаны (2009-2010); начальник отдела административно-правовой работы Управления здравоохранения г. Астаны (2010-2012); главный эксперт правового обеспечения и администрирования Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК (2012); консультант-инспектор отдела инспекции и контроля (Секретариат Дисциплинарного совета) Департамент Агентства РК по делам государственной службы по г. Астане (2012-2014); главный инспектор Управления дисциплинарно административной практики и государственных услуг Департамента государственной службы и профилактики коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2015-2016); руководитель аппарата Шардаринского района Туркестанской области (2016-2021).

43 года назад (1982) родился ЕРКИНБАЕВ Ержан Маликович – вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002); Алматинский экономический университет, банковское дело (2005); Парижскую школу бизнеса «НЕС» при Международной академии бизнеса, степень МВА.

Трудовая деятельность: юрист юридического отдела группы компаний «Capital Partners» (2002); руководитель проектов по развитию международных гостиничных комплексов в гг. Актау и Атырау компании «Capital Partners» (2002-2003); руководитель проектов по запуску гостиничных комплексов «Mariott Aktau Hotel», «Mariott Atyrau Hotel», «Mariott Executive Apartments Atyrau» (2003-2005); директор отдела по развитию проектов компании «Capital Partners» (2005-2007); управляющий директор компании «Capital Partners», руководитель департамента международных проектов в сфере образования (2007-2009); генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак» (2009-2013); генеральный директор высокогорного спорткомплекса «Медеу» (2013-2016); директор зоопарка г. Алматы (2016-2019); исполняющий обязанности председателя правления АО НК «Kazakh Tourism» (10.2019-11.2019); председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» (2019-2021).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.

38 лет назад (1987) родился АШКЕНОВ Дулат Каримович – руководитель управления экономики Карагандинской области.

Фото: Gov.kz

Окончил Карагандинский государственный технический университет; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовая деятельность: специалист отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области (2008); работа в государственных структурах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Карагандинской области; работа в аппарате акима района Есиль города Астаны, руководящие должности в Управлении активов и государственных закупок города Астаны (2017-2022); заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы (2022); руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы (2024-2025).

На занимаемой должности - с мая 2025 года.

Также в этот день родились:

108 лет назад (1917-1943) родился МОЛДАГАЛИЕВ Жангазы Акимович – участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии лейтенант.

Фото: Wikipedia.org

Уроженец села Карааул (ныне Абайский район) Казахстана.

В армии с 1938 года. На фронте — с 1941 года. Окончил военное пехотное училище. Член ВКП(б) с 1943 года.

Командир стрелковой роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт). Гвардии лейтенант Молдагалиев в ночь на 24 октября 1943 года, в числе первых, форсировал Днепр в районе города Днепропетровска. Достигнув правого берега, поднял бойцов в атаку и выбил противника с оборонительного рубежа, обеспечив захват плацдарма. За успешное форсирование Днепра 28 октября 1943 года командиром полка представлен к званию Героя Советского Союза. После форсирования Днепра 120-й гвардейский стрелковый полк прорывал укрепленную оборону противника в районе деревни Чернопаровки. Наступление наших подразделений захлебнулось. Противник открыл ураганный огонь. 1 ноября 1943 года, в самую критическую минуту боя, гвардии лейтенант Молдагалиев совершил подвиг — закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем содействовал выполнению боевой задачи.

Похоронен на воинском кладбище в поселке железнодорожной станции Елизарово (Солонянский район) Днепропетровской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года.

Память Ж.А. Молдагалиева увековечена: памятник в поселке Карааул, улица имени Героя в Семипалатинске, школа имени Героя в поселке Елизарово Солонянского района Днепропетровской области Украины.