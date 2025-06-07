7 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников антимонопольного органа в Казахстане

Постановлением Правительства Казахстана от 30 марта 2021 года были внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан. Так, перечень дополнен пунктом 11-1 следующего содержания: «День работников антимонопольного органа – 7 июня».

Стратегическая важность развития конкуренции обозначена Указом Главы государства «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», подписанным в конце 2020 года. Данным указом впервые в истории независимого Казахстана активное содействие развитию конкуренции обозначено общенациональной задачей.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов. Учреждая этот Всемирный день, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качеству производимых пищевых продуктов. Призыв обращён как к властным структурам, так и к производителям пищевой продукции и работникам сферы их сбыта (фермерам, работникам сельского хозяйства, пищевой промышленности и работникам торговли).

СОБЫТИЯ

В 1924 году вышел первый номер старейшей газеты Актюбинской области «Ақтөбе», издающейся на казахском языке. Издание не раз меняло свое название, первоначально оно называлось «Кедей», потом «Алға», «Социалдық жол», «Социалистік жол», «Коммунизм жолы», а с обретением независимости Казахстана стало называться «Ақтөбе».

В 1991 году было создано первое антимонопольное ведомство страны – Государственный комитет Казахской ССР. Новое ведомство было создано для эффективной реализации Закона Казахской ССР «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности».

В 2005 году в Семее вышла в свет новая книга одного из потомков Абая Ильяса Искакова «Сердце поэта». Материалы для книги собрал и подготовил к изданию семипалатинский журналист Балтабек Ерсалимов. Ильяс Искаков являлся близким родственником Абая по отцовской линии. Его отец в сталинские времена дважды признавался врагом народа и был репрессирован. Сам Ильяс Искаков не дожил до сегодняшнего дня, однако завещал родственникам издать книгу «Сердце поэта». Это удалось сделать другому потомку Абая – журналисту Балтабеку Ерсалимову.

В 2010 году в Республике Казахстан стали использоваться новые номера банковских счетов клиентов и новые идентификационные коды банков, основанные на международных стандартах ISO 13616: IBAN (International Bank Account Number – международный номер банковского счета) и ISO 9362: BIC (Bank Identifier Codes – банковские идентификационные коды). Номер банковского счета (ИИК) и банковский идентификационный код банка (БИК) являются обязательными реквизитами при оформлении платежных документов.

В 2012 году в рамках официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан между РК и РФ подписано Соглашение о безвизовом нахождении граждан приграничных районов Казахстана и России в течение 30 суток в каждой стране.

В 2013 году в Казахстане выпущены в обращение две памятные монеты «Длинноиглый еж» из серии «Красная книга Казахстана». Одна из монет изготовлена из серебра «proof» качества, номинальной стоимостью 500 тенге, а другая из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге.

Длинноиглый ёж – крупный ёж массой 500-900 граммов и длиной 226-272 мм с толстыми и длинными (40-42 мм) иглами. Обитатель глинистых, песчаных, каменистых пустынь и оазисов ведет ночной одиночный образ жизни. Встречается на юго-западе Казахстана.

В 2014 году в Казахстане был построен первый учебно-спортивный комплекс «Всемирная Академия бокса», не имеющий аналогов в мире.

Всемирная Академия бокса – уникальное сооружение, построенное по международным стандартам в Алматинской области. Здесь залы для тренировок и для проведения соревнований, спортивный бассейн, профессиональное футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажерный зал, а также гостиница на 160 человек, конференц-залы, кафе и столовая.

В 2017 году известный боксер Геннадий Головкин открыл в Караганде спортивный комплекс имени Головкина, посещать все секции которого можно бесплатно.

В новом трехэтажном здании предусмотрены 25-метровый бассейн, специализированный зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами, специализированный зал бокса, два футбольных поля. Площадь спортивного комплекса – 2384,3 кв.м.

В 2017 году топ-10 популярных у туристов исторических городов СНГ возглавил Туркестан (Казахстан). Затем идут Самарканд (Узбекистан), Бухара (Узбекистан), Тараз (Казахстан), Гянджа (Азербайджан), Витебск (Беларусь), Хива (Узбекистан), Гюмри (Армения), Худжанд (Таджикистан) и Мары (Туркменистан).

Рейтинг основан на результатах анализа предложений туров и данных региональных туристических офисов. По данным ТурСтат, город Туркестан ежегодно посещает более 1 млн туристов и паломников.

В 2018 году Казахстан впервые был избран в Комитет нематериального культурного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. (ЮНЕСКО). Выборы в данный престижный орган ЮНЕСКО состоялись в рамках 7-й сессии Генеральной ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Париже.

За кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств из 156 принявших участие в сессии. Многие делегаты, поддержавшие нашу страну, особо отметили профессионализм экспертов Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, работающих над популяризацией богатых традиций и культуры казахского народа, а также высокий международный авторитет государства.

В 2019 году 8-летний казахстанец Сауат Нургалиев завоевал «золото» в быстрых шахматах на открытом чемпионате Франции по рапиду и блицу.

Из 539 участников Сауат был единственным шахматистом из Казахстана. В 14 партиях восьмилетний шахматист одержал 9 побед, одна из которых – над 22-летним мастером ФИДЕ из Франции Дудоньоном Тибо (ЭЛО - 2292).

В 2019 году специальный гость Димаш Кудайберген открыл красную дорожку премии МузТВ-2019. Также по красной дорожке прошел юный казахстанский певец Максим Ержан.

В 2020 году Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева было образовано новое Агентство по защите и развитию конкуренции, напрямую подотчетное Президенту. Основной задачей нового Агентства является создание проконкурентной среды, что подразумевает разгосударствление экономики, изменение конкурентного поля, создание равных возможностей для всех предпринимателей, прекращение монополизации рынков.

В 2021 году в г. Гимараеше, также называемом «колыбелью» португальской нации, состоялось открытие почетного консульства Казахстана. Руководство северных регионов Португалии выразило уверенность в том, что оно будет способствовать развитию межрегионального двустороннего сотрудничества.

Наряду с открытием почетного консульства РК, учитывая деловой и промышленный потенциал региона, в г. Гимараеше начала свою деятельность Деловая ассоциация «Qazaq Sauda», призванная стать действенным инструментом по оказанию содействия в установлении партнерских и кооперационных связей, а также консультирования бизнеса по реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

В 2021 году Жансая Абдумалик была награждена одной из самых высоких наград Федерации шахмат – орденом «Дара».

По итогам выступления на этапе Гран-при по шахматам среди женщин в Гибралтаре, Жансая Абдумалик стала автором исторического достижения. Не проиграв ни одной партии, шахматистка не только досрочно выиграла престижное соревнование, но и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, удостоенной звания международного гроссмейстера.

В 2024 году Телерадиокомплекс Президента РК начал экологический телепроект «Таза қала» в эфире канала Jibek Joly. Первый выпуск был посвящен Шымкенту.

В 2024 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) прошли выборы новых членов Комитета на 2025-2028 годы. Большинством голосов выдающийся казахстанский дипломат Мадина Джарбусынова была избрана в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Впервые представитель Казахстана и Центральной Азии был избран в этот важный орган ООН. Джарбусынова вступила в новую должность 1 января 2025 года.

В 2024 году в Президентском центре Управления делами Президента РК состоялось торжественное открытие выставки «Объединяющее искусство: «Казахстан-Индия», целью которой является развитие двусторонних культурных связей казахстанско-индийских отношений, имеющих богатое историческое и духовное наследие. Мероприятие организовано Культурным центром имени Свами Вивекананды Посольства Республики Индия в Казахстане совместно с акварельной мастерской «Немалевичи» города Павлодара в рамках международного проекта Президентского центра РК «Диалог посредством культуры».