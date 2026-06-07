7 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников антимонопольного органа в Казахстане

Постановлением Правительства Казахстана от 30 марта 2021 года были внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан. Так, перечень был дополнен пунктом 11-1 следующего содержания: «День работников антимонопольного органа — 7 июня».

Стратегическая важность развития конкуренции обозначена Указом Главы государства «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», подписанным в конце 2020 года. Данным указом впервые в истории независимого Казахстана активное содействие развитию конкуренции было обозначено общенациональной задачей.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов. Учреждая этот Всемирный день, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также к качеству производимых пищевых продуктов. Призыв обращен как к органам власти, так и к производителям пищевой продукции и работникам сферы ее сбыта (фермерам, работникам сельского хозяйства, пищевой промышленности и торговли).

СОБЫТИЯ

В 1924 году вышел первый номер старейшей газеты Актюбинской области «Актобе», издающейся на казахском языке. Издание не раз меняло свое название: первоначально оно называлось «Кедей», затем — «Алга», «Социалдык жол», «Социалистик жол», «Коммунизм жолы», а с обретением независимости Казахстана стало называться «Актобе».

В 1991 году было создано первое антимонопольное ведомство страны — Государственный комитет Казахской ССР. Новое ведомство было создано для эффективной реализации Закона Казахской ССР «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности».

В 2005 году в Семее вышла в свет новая книга одного из потомков Абая Ильяса Искакова «Сердце поэта». Материалы для книги собрал и подготовил к изданию семейский журналист Балтабек Ерсалимов. Ильяс Искаков являлся близким родственником Абая по отцовской линии. Его отец в сталинские времена дважды признавался врагом народа и был репрессирован. Сам Ильяс Искаков не дожил до выхода книги, однако завещал родственникам издать «Сердце поэта». Это удалось сделать другому потомку Абая — журналисту Балтабеку Ерсалимову.

В 2010 году в Республике Казахстан стали использоваться новые номера банковских счетов клиентов и новые идентификационные коды банков, основанные на международных стандартах ISO 13616: IBAN (International Bank Account Number — международный номер банковского счета) и ISO 9362: BIC (Bank Identifier Codes — банковские идентификационные коды). Номер банковского счета (ИИК) и банковский идентификационный код банка (БИК) являются обязательными реквизитами при оформлении платежных документов.

В 2012 году во время официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан между РК и РФ было подписано Соглашение о безвизовом нахождении граждан приграничных районов Казахстана и России в течение 30 суток в каждой из стран.

В 2013 году в Казахстане были выпущены в обращение две памятные монеты «Длинноиглый еж» из серии «Красная книга Казахстана». Одна из монет изготовлена из серебра качества proof номиналом 500 тенге, другая — из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге.

Длинноиглый еж — крупный еж массой 500–900 граммов и длиной 226–272 мм с толстыми и длинными (40–42 мм) иглами. Обитатель глинистых, песчаных и каменистых пустынь, а также оазисов ведет ночной одиночный образ жизни. Встречается на юго-западе Казахстана.

В 2014 году в Казахстане был построен первый учебно-спортивный комплекс «Всемирная академия бокса», не имеющий аналогов в мире.

«Всемирная академия бокса» — уникальное сооружение, построенное по международным стандартам в Алматинской области. Здесь расположены залы для тренировок и проведения соревнований, спортивный бассейн, профессиональное футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажерный зал, а также гостиница на 160 человек, конференц-залы, кафе и столовая.

В 2017 году известный боксер Геннадий Головкин открыл в Караганде спортивный комплекс имени Головкина, посещать все секции которого можно бесплатно.

В новом трехэтажном здании предусмотрены 25-метровый бассейн, специализированный зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами, специализированный зал бокса и два футбольных поля. Площадь спортивного комплекса — 2384,3 кв. м.

В 2017 году топ-10 популярных у туристов исторических городов СНГ возглавил Туркестан (Казахстан). Затем следовали Самарканд (Узбекистан), Бухара (Узбекистан), Тараз (Казахстан), Гянджа (Азербайджан), Витебск (Беларусь), Хива (Узбекистан), Гюмри (Армения), Худжанд (Таджикистан) и Мары (Туркменистан).

Рейтинг основан на результатах анализа предложений туров и данных региональных туристических офисов. По данным ТурСтат, город Туркестан ежегодно посещают более 1 млн туристов и паломников.

В 2018 году Казахстан впервые был избран в Комитет нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Выборы в этот престижный орган ЮНЕСКО состоялись на 7-й сессии Генеральной ассамблеи государств — сторон Конвенции об охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Париже.

За кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств из 156, принявших участие в сессии. Многие делегаты, поддержавшие нашу страну, особо отметили профессионализм экспертов Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, работающих над популяризацией богатых традиций и культуры казахского народа, а также высокий международный авторитет государства.

В 2019 году 8-летний казахстанец Сауат Нургалиев завоевал золото в быстрых шахматах на открытом чемпионате Франции по рапиду и блицу.

Из 539 участников Сауат был единственным шахматистом из Казахстана. В 14 партиях восьмилетний шахматист одержал девять побед, одна из которых — над 22-летним мастером ФИДЕ из Франции Дудоньоном Тибо (ЭЛО — 2292).

В 2019 году специальный гость Димаш Кудайберген открыл красную дорожку премии «Муз-ТВ-2019». Также по красной дорожке прошел юный казахстанский певец Максим Ержан.

В 2020 году Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева было образовано новое Агентство по защите и развитию конкуренции, напрямую подотчетное Президенту. Основной задачей нового агентства является создание проконкурентной среды, что подразумевает разгосударствление экономики, изменение конкурентного поля, создание равных возможностей для всех предпринимателей и прекращение монополизации рынков.

В 2021 году в Гимараеше, также называемом «колыбелью» португальской нации, состоялось открытие почетного консульства Казахстана. Руководство северных регионов Португалии выразило уверенность в том, что оно будет способствовать развитию межрегионального двустороннего сотрудничества.

Наряду с открытием почетного консульства РК, учитывая деловой и промышленный потенциал региона, в Гимараеше начала свою деятельность Деловая ассоциация «Qazaq Sauda», призванная стать действенным инструментом для содействия установлению партнерских и кооперационных связей, а также консультирования бизнеса по вопросам реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

В 2021 году Жансая Абдумалик была награждена одной из самых высоких наград Федерации шахмат — орденом «Дара».

По итогам выступления на этапе Гран-при по шахматам среди женщин в Гибралтаре Жансая Абдумалик стала автором исторического достижения. Не проиграв ни одной партии, шахматистка не только досрочно выиграла престижное соревнование, но и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, удостоенной звания международного гроссмейстера.

В 2024 году Телерадиокомплекс Президента РК начал экологический телепроект «Таза қала» в эфире канала Jibek Joly. Первый выпуск был посвящен Шымкенту.

В 2024 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) прошли выборы новых членов Комитета на 2025–2028 годы. Большинством голосов выдающийся казахстанский дипломат Мадина Джарбусынова была избрана в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Впервые представитель Казахстана и Центральной Азии был избран в этот важный орган ООН. Джарбусынова вступила в должность 1 января 2025 года.

В 2024 году в Президентском центре Управления делами Президента РК состоялось торжественное открытие выставки «Объединяющее искусство: «Казахстан — Индия», целью которой является развитие двусторонних культурных связей между Казахстаном и Индией, имеющих богатое историческое и духовное наследие. Мероприятие организовано Культурным центром имени Свами Вивекананды Посольства Республики Индия в Казахстане совместно с акварельной мастерской «Немалевичи» города Павлодара в рамках международного проекта Президентского центра РК «Диалог посредством культуры».

В 2025 году сборная Казахстана отличилась в олимпийских, паралимпийских, неолимпийских и национальных видах спорта. В копилке команды — 160 золотых, 124 серебряные и 108 бронзовых наград.

В 2025 году Нариман Курбанов завоевал золото на чемпионате Азии по спортивной гимнастике. Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне. В финале Курбанов получил от судей 14,933 балла. Гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях. Казахстанец получил за свое выступление 14,400 балла.