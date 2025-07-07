7 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1967) родился АБИШОВ Нуралы Алмаханович – председатель Туркестанского областного маслихата.

Фото: gov.kz

Родился в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (1994); казахско-Узбекский гуманитарный университет по специальности «Инженер электросвязи» (2000).

Трудовая деятельность: электрик совхоза «Бирлик», Келесский район (1984-1985); рабочий Шардаринского строительного комбината, г. Шардара (1985-1986); водитель совхоза «Юбилейный», Шардаринский район (1988-1990); рабочий совхоза «Юбилейный», ЮКО, Шардаринский район (1990-1991); методист физкультуры, Шардаринский район (1991-1992); рабочий совхоза «Юбилейный», КХ «Калижан» (1992-1993); директор малого предприятия «Шыңғысхан» (1993-1994); инспектор Абайского районного акимата г. Шымкент (1994); снабженец частного предприятия «Айым» (1994-1998); директор «Нуралы и К» (1998-2000); директор «Батсутрансгаз» (2000-2001); директор Сайрамского филиала «Батсу-энергосбыт» (2001-2002); директор корпорации «Батсу» (2002-2004); директор «Батсу-строй» (2004-2006); директор «Комби-Строй-1» (2006-2012); директор «Агро-V» (2012); директор «Борте Милка» (2012); директор ТОО «Bokei».

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

42 года назад (1983) родился СМАДИЯРОВ Айбек Серикбаевич – председатель Комитета международной информации - официальный представитель МИД Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана по специальности «Документовед-международник» (2004); курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики (2009); курсы повышения квалификации для послов и руководителей структурных подразделений МИД РК; курсы повышения квалификации для госслужащих «Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты»; курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан; дипломатический ранг - советник II класса (2022).

Трудовая деятельность: специалист Административного департамента АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», г. Алматы (2005-2006); специалист департамента консульской службы МИД РК (2006-2008); атташе департамента Европы МИД Республики Казахстан (2008-2009); третий секретарь департамента Европы МИД Республики Казахстан (2009-2010); третий секретарь посольства Республики Казахстан в Венгрии (2010-2012); эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан, (2012-2013); первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД Республики Казахстан (2013-2014); второй секретарь посольства Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам (2014-2015); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам (2015-2018); руководитель пресс-службы МИД Республики Казахстан (2018-2019); заместитель председателя Комитета международной информации - пресс-секретарь МИД Республики Казахстан (2019-2023); директор департамента коммуникаций МИД Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности - с февраля 2025 года.