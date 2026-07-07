7 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

69 лет назад (1967) родился АБИШОВ Нуралы Алмаханович — председатель Туркестанского областного маслихата.

Фото: Kazinform

Родился в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (1994); казахско-Узбекский гуманитарный университет по специальности «Инженер электросвязи» (2000).

Трудовая деятельность: электрик совхоза «Бирлик», Келесский район (1984-1985); рабочий Шардаринского строительного комбината, Шардара (1985-1986); водитель совхоза «Юбилейный», Шардаринский район (1988-1990); рабочий совхоза «Юбилейный», ЮКО, Шардаринский район (1990-1991); методист физкультуры, Шардаринский район (1991-1992); рабочий совхоза «Юбилейный», КХ «Калижан» (1992-1993); директор малого предприятия «Шыңғысхан» (1993-1994); инспектор Абайского районного акимата г. Шымкент (1994); снабженец частного предприятия «Айым» (1994-1998); директор «Нуралы и К» (1998-2000); директор «Батсутрансгаз» (2000-2001); директор Сайрамского филиала «Батсу-энергосбыт» (2001-2002); директор корпорации «Батсу» (2002-2004); директор «Батсу-строй» (2004-2006); директор «Комби-Строй-1» (2006-2012); директор «Агро-V» (2012); директор «Борте Милка» (2012); директор ТОО «Bokei».

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

43 года назад (1983) родился СМАДИЯРОВ Айбек Серикбаевич — советник Президента — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

Фото: ҚР СІМ

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана по специальности «Документовед-международник» (2004); курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики (2009); курсы повышения квалификации для послов и руководителей структурных подразделений МИД РК; курсы повышения квалификации для госслужащих «Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты»; курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан; дипломатический ранг — советник II класса (2022).

Трудовая деятельность: специалист Административного департамента АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», г. Алматы (2005-2006); специалист департамента консульской службы МИД РК (2006-2008); атташе департамента Европы МИД Республики Казахстан (2008-2009); третий секретарь департамента Европы МИД Республики Казахстан (2009-2010); третий секретарь посольства Республики Казахстан в Венгрии (2010-2012); эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан, (2012-2013); первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД Республики Казахстан (2013-2014); второй секретарь посольства Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам (2014-2015); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам (2015-2018); руководитель пресс-службы МИД Республики Казахстан (2018-2019); заместитель председателя Комитета международной информации — пресс-секретарь МИД Республики Казахстан (2019-2023); директор департамента коммуникаций МИД Республики Казахстан (2023-2025); председатель Комитета международной информации — официальный представитель МИД Республики Казахстан (2025-2026).

На занимаемой должности — с января 2026 года.

43 года назад (1983) родился ЖАМСАТОВ Алихан Кайыргельдинович — заведующий Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: mtqb.qr-pib.kz

Родился в Экибастузском районе Павлодарской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2004) специальность «Правоведение»; Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2012) специальность «Строительство»; Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (2014), специальность «Политология».

Трудовая деятельность: юрисконсультант АО «Энергоцентр» в Павлодаре (2004); и. о. главного специалиста, главный специалист, юрист Аппарата Акима города Аксу Павлодарской области, г. Аксу (2005-2006); главный специалист Департамента финансов, начальник отдела Департамента предпринимательства и промышленности Павлодарской области, г. Павлодар (2006-2008); заместитель директора ТОО «Group of Financial Analytics», менеджер Департамента по Павлодарской области АО Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (2008); главный эксперт, начальник управления Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан (2008-2012); заместитель заведующего отделом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2012-2013); заведующий отделом планирования и бюджета Агентства РК по делам государственной службы (2013-2014); заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); заместитель руководителя Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан (2015-2019); заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2019-2022); руководитель ГУ «Управление материально-технического обеспечения» (04.2022-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

43 года назад (1983) родился МАНЗОРОВ Серик Багдатович — руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана.

Фото: dknews.kz

Родился в Талдыкоргане. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2004) юрист; Университет Вест Коаст, Великобритания (2006) менеджер делового администрирования; Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2009) бакалавр финансов; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2010) магистр государственного и местного управления.

Трудовая деятельность: занимал различные должности — от ведущего специалиста отдела ЖКХ и других отделах акимата Алмалинского, Бостандыкского районов Алматы, до заместителя начальника Управления предпринимательства и промышленности акимата Алматы (2006-2010); заместитель начальника Управления по Турксибскому району Налогового Департамента по Алматы Министерства финансов РК (2010-2011); заместитель начальника Управления по Медеускому району Налогового Департамента по Алматы Министерства финансов РК (2011-2013); заместитель акима Бостандыкского района Алматы (2013-2015); главный специалист отдела администрирования юридических лиц Управления государственных доходов по Медеускому району Алматы, (2015); главный специалист отдела администрирования косвенных налогов Управления государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г. Астана Комитета государственных доходов МФ РК, Астана (2015-2016); руководитель отдела реабилитации и банкротства Департамента государственных доходов Комитета государственных доходов МФ РК, Астана (2016); заместитель руководителя Управления государственных доходов по Сарыаркинскому району Департамента государственных доходов по г. Астана Комитета государственных доходов МФ РК, Астана (2016); заместитель руководителя Управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов МФ РК, Астана (2016-01.2017); консультант Центра внешней политики, Инспектор Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, Астана (01.2017-2019); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Нур-Султану Комитета государственных доходов МФ РК, Нур-Султан (2019-09.2021); руководитель Департамента государственных доходов по Мангистауской области (09.2021-10.2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

36 лет назад (1990) родился МАЙЛЫБАЙ Жасулан Аскарулы — государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Жанаозене Мангистауской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, специальность «Журналистика»; University of Bristol (Великобритания), специальность «Государственная политика».

Трудовая деятельность: работа в пресс-службе МВД РК; эксперт, ведущий эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан; советник председателя Сената Парламента РК; заместитель заведующего Секретариатом председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

На занимаемой должности — с апреля 2026 года.