7 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1977 году был образован Казахский научно-исследовательский институт кардиологии. Это головное специализированное учреждение, осуществляющее методическое руководство кардиологической службой.

В 1982 году в Уральске был открыт мемориальный дом-музей Маншук Маметовой.

Маметова Маншук (Мансия) Жиенгалиевна (1922-1943) — пулеметчица 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта, гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза. Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.

В 1999 году в Актобе был установлен памятник казахскому народному акыну, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Нурпеису Байганину (1860-1954). В своих поэмах он воспевал перспективу светлого будущего, писал о защитниках независимости и свободы своей родины, высмеивал невежество, жадность, краснобайство и другие пороки.

Общая высота памятника составляет 3,66 м. Скульптура выполнена из цемента и асбеста, покрыта медью. Авторы проекта — архитектор А. Ажгалиев и скульптор Г. Элиабарашвили.

В 2010 году в рамках Международного года сближения культур, объявленного Организацией Объединенных Наций по инициативе Республики Казахстан, в Республике Польша при содействии посольства РК вышел в свет уникальный сборник казахских музыкальных произведений Александра Затаевича «1000 песен казахского народа. Избранные произведения». В подготовленный на трех языках (государственном, польском и русском) сборник вошли 70 наиболее ярких произведений казахской традиционной музыки.

В 2012 году в Павлодарской области состоялись торжества, посвященные празднованию 220-летия известного философа и просветителя Исабека ишан Хазрета, наставника известного литератора, этнографа Машхур Жусупа.

В селе Акколь-Жайылма открылся музей Исабек ишан Хазрета. Здесь в трех залах разместились материалы об истории ислама в Павлодарском Прииртышье, родословной рода кожа, иллюстрации к легендам об Исабек ишан Хазрете, экспозиции о Машхур Жусупе Копееве, о потомках и последователях Исабек ишана, документальные материалы о достижениях села Акколь, о его знатных людях, экспонаты археологических раскопок городища Аулиеколь.

В 2012 году в Шымкенте появился проспект, носящий имя столицы. Проспект «Астана» — это одна из крупных новых городских магистралей, связавших старый город с интенсивно растущими новостройками. Торжественное открытие улицы украсил конкурс молодых художников, которые создавали свои картины прямо на новеньком полотне асфальта. Основной темой их творений стала Астана.

В 2013 году в Казани состоялось официальное открытие генерального консульства Республики Казахстан. Открывшееся консульское представительство находится по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, 8/13. Здание (Дом Ремизовой) является памятником истории и культуры республиканского значения.

В 2014 году в Астане состоялась церемония открытия сети станций велопроката «Астана Bike». Велостанции были размещены в центральной части левобережья Астаны (площадь покрытия составляет 13,5 кв. км) на расстоянии 300-500 м. Они питаются энергией солнца и по окончании сезона (31 октября) легко демонтируются. Поставщиком велосипедов является французская компания «Smoove». Рама велосипеда из легированной стали устойчива к умышленной порче, шины — антипрокольные. Все детали являются уникальными — они не подходят к другим велосипедам. Транспортное средство оборудовано GPS-передатчиком, при отсутствии на парковке более суток колеса автоматически блокируются.

В 2015 году фильм об «ЭКСПО-2017» занял первое место на Международном фестивале средств массовой информации в Германии. Всего на фестивале было представлено 38 стран и около 40 корпораций, агентств и телевизионных каналов. «EXPO Family Film» («Семейный фильм ЭКСПО») выиграл «золото» в категории «Корпоративные коммуникации: информация для посетителей». Кроме того, фильм был удостоен награды «Гранд» как лучший в своей категории.

В 2018 году работы известного казахстанского мультимедиа-художника Алмагуль Менлибаевой вошли в топ-6 лучших художественных проектов Венецианского биеннале.

Венецианский биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Искусство стран-участниц представляется в национальных павильонах, специально выстроенных для этой цели видными национальными архитекторами. Помимо этого, во время биеннале проводится параллельная программа (eventi collaterali) выставок отдельных художников и художественных институций.

В 2019 году в столице прошел XV Международный кинофестиваль «Евразия», собравший актеров, режиссеров и продюсеров со всех уголков мира. Гран-при был присужден фильму «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссера Фархата Шарипова. Вручил самую главную награду председатель международного жюри фестиваля, известный венгерский режиссер Тамаш Тот.

В 2021 году с целью оказания оперативной поддержки и помощи казахстанским гражданам, а также содействия развитию туристических, деловых и культурных связей в г. Подгорице (Черногория) состоялась церемония открытия Почетного консульства Казахстана.

Отметив важность открытия первого в истории двусторонних отношений представительства Казахстана в столице Черногории, посол Т.Барлыбаев поздравил Почетного консула Горана Джукановича с назначением и вручил ему высокую награду — «Медаль Абая» Международной организации тюркской культуры, подчеркнув его весомый личный вклад в развитие двусторонних связей и популяризацию казахской культуры в Черногории.

В 2023 году в селе Хан Ордасы Бокейординского района Западно-Казахстанской области прошел республиканский беговой марафон «Bokei Orda Trail 2023». Спортивное мероприятие прошло по инициативе молодежного общественного объединения «Нарын жастары» при поддержке акимата Бокейординского района и спортивного клуба «Орда», Ресурсного центра по работе с молодежью, районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта.

В 2024 году в Астане прошло торжественное открытие международной олимпиады по биологии среди школьников IBO-2024. В мероприятии приняли участие министр просвещения РК Гани Бейсембаев, председатель Международного комитета IBO Ленка Либусова и представители различных ведомств. Обращаясь к участникам, глава Минпросвещения Казахстана Гани Бейсембаев подчеркнул важность события для всей учебно-просветительской сферы. Впервые IBO прошла 34 года назад с участием представителей шести стран, а сегодня столица Казахстана собрала команды из 81 страны.

В 2025 году казахстанский актёр Бахыт Хаджибаев получил награду «Лучший актёр» на Международном кинофестивале в Чунцине в Китае за роль в фильме «Операция Набат». Лента основана на реальных событиях 1992 года и рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года.

В 2025 году в Женеве цифровая платформа «Ситуационно-аналитический комплекс» (САК), разработанная Инженерно-техническим центром Управделами Президента, заняла первое место в номинации «Роль правительств и всех заинтересованных сторон в продвижении ИКТ для развития». САК используется для анализа и мониторинга данных в госсекторе. Платформа охватывает более 500 социально-экономических индикаторов по 20 регионам страны. Это первая победа Казахстана на WSIS Prizes за последние 12 лет.