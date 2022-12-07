7 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

7 Декабря 2022, 07:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день гражданской авиации

Праздник учредила в 1996 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Дата для праздника выбрана в честь годовщины основания ИКАО в 1944 году. Впервые отмечен в 1994 году, отмечается ежегодно.

СОБЫТИЯ

В 1920 году в Ташкенте на казахском языке начала издаваться общественно-политическая газета «Ақ жол». В1920-1925 годах издавалась как орган ЦК Компартии Туркестана, а в 1925-1926 годах в Шымкенте как орган Сырдаринского губкома ВКП. Первым редактором газеты стал Султанбек Кожанов. Позже издателями и редакторами были Н. Турекулов, С. Оспанов, И. Токтыбаев и другие. В «Ақ жол» работали М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Х. Досмухамедов, И. Джансугуров, А. Байтурсынов, Б. Сулеев, Т. Шопанов и многие другие представители казахской интеллигенции.

В 1963 году в Таразе торжественно открыт бронзовый памятник народному акыну Жамбылу Жабаеву. Памятник создан народным художником Казахстана, скульптором Хакимжаном Наурызбаевым. Автор постамента - главный архитектор города Тараз В. Сошенко.

В 1990 году музыкальной комедией М. Ауэзова «Айман-Шолпан» в постановке заслуженного деятеля РК, лауреата государственной премии Е. Тапенова был открыт Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж Аймауытова, ставший первым казахским театром в уже независимом Казахстане.

В 2011 году было найдено предполагаемое место захоронения Абулхаир хана. В течение многих лет изучались некрополь «Хан моласы» и его историко-культурное окружение. Из огромного количества захоронений было выделено два - объекты №178 и №92, которые по целому ряду параметров были признаны наиболее вероятными местами погребения хана. Результаты двукратного генетического анализа, осуществленного Институтом общей генетики и цитологии Министерства образования и науки РК, дали мощнейший научный аргумент в пользу второго объекта, как предполагаемой могилы Абулхаира: совпадение ДНК костных останков и прямых потомков хана - 99,355%.

В 2011 году оборонное ведомство Российской Федерации передало Министерству обороны Республики Казахстан электронный банк данных о погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну военнослужащих, призванных со всех уголков нашего государства.

Данные, которые содержатся на электронном носителе, взяты из официальных архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ и в Военно-мемориальном центре ВС РФ. Информационный справочник содержит сведения о свыше 587 000 казахстанцах и размещен на официальном сайте Министерства обороны Республики Казахстан.

В 2012 году в Алматы торжественно открыли памятник великому казахскому батыру, борцу за свободу казахов от джунгарских захватчиков Райымбек батыру. Он установлен на одноименном проспекте, пересечении с улицей А.С. Пушкина.

Высота бронзовой скульптуры с постаментом из красного гранита составляет 12 метров 20 сантиметров, площадь - 0,06 гектара. Автором памятника является Едиге Рахмадиев, дизайнер - Игорь Поляков, архитектор - Владимир Немчиков.

В 2016 году в Атырау состоялось официальное открытие проекта Кашаган.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в Казахстане.

В 2017 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ЮНЕСКО) внесла в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества заявку Казахстана «Казахская традиционная игра в асыки».

Игра «Асыки» способствует развитию когнитивных и физических навыков, продвигая дружбу и сближение культур вне зависимости от этнической принадлежности среди подрастающего поколения. Асыки играют важную роль в укреплении социальной сплоченности казахского народа и формировании чувства единства и самобытности.

В 2017 году в духовной столице тюркских народов в городе Туркестане состоялось торжественное закрытие года «Туркестан - культурная столица Тюркского мира». В ходе церемонии закрытия согласно решению 35-го заседания Постоянного Совета, флаг и символ культурной столицы тюркского мира 2018 года был передан турецкому городу Кастамону.

В 2018 году Институт истории государства комитета науки МОН РК заключил меморандум с Турцией и Таджикистаном для получения доступа к архивным документам, касающимся истории Казахстана.

Очень много архивных документов, касающихся истории Казахстана, находятся в России, Иране, Узбекистане, Китайской Народной Республике и других странах. Совместная работа с учеными из этих стран позволяет в кратчайшие сроки получить доступ к тем документам, которые касаются непосредственно истории Казахстана, и ввести их в научный оборот.

В 2019 году в воинской части Вооруженных сил Казахстана в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о легендарном «Қара майоре», полковнике Борисе Керимбаеве.

Как отмечалось в выступлениях на торжественном мероприятии, присвоение воинской части имени Бориса Керимбаева послужит мощным стимулом для повышения ответственности военнослужащих и поддержания боевой выучки на высоком уровне.

В 2020 году в Шымкенте открылась первая в Казахстане школа по подготовке волонтеров-медиков. Волонтеры-медики, обучившиеся в школе, получат лучшие знания, основанные на международном медицинском волонтерском опыте, примут участие в тренингах и мастер-классах от профессионалов в медицинской сфере.

В рамках проекта планируется объединить студентов медицинских университетов, колледжей города Шымкент и 15 регионов Казахстана. Это уникальный проект, аналогов которому в Казахстане пока нет.

В 2021 году на литовский язык была переведена книга «История Казахстана». Литовские читатели теперь смогут узнать об истории казахского народа с древнейших времен до наших дней, а также о его борьбе за свою свободу и независимость.

Автор книги директор Института истории государства Министерства образования и науки РК Еркин Абиль отметил, что основная цель этого издания - ознакомить широкий круг читателей с историей цивилизации Великой степи.

Книга будет направлена в библиотечные фонды ведущих литовских университетов и центральные городские библиотеки Вильнюса, Клайпеды и Каунаса.

В 2021 году в Алматы была издана виниловая пластинка Батырхана Шукенова «Отан Ана». Для создания дизайна пластинки провели конкурс среди художниц и дизайнеров, в котором выиграл дизайн-концепт Гульданы Тауасар из Алматы. На обложку Гульдана расположила кадр, где Батыр держит камень с петроглифами поскольку считает, что «это фото передает то, с какой бережностью и любовью Батыр относится к своей родине».