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7 человек выздоровели от КВИ
28 Мая 2020 22:40
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город Алматы - 2,
Жамбылская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4900:
г. Нур-Султан – 1029
г. Алматы – 1375
г. Шымкент – 244
Акмолинская область – 106
Актюбинская область – 176
Алматинская область – 180
Атырауская область – 279
Восточно-Казахстанская область – 52
Жамбылская область – 180
Западно-Казахстанская область – 269
Карагандинская область – 217
Костанайская область – 62
Кызылординская область – 233
Мангистауская область – 116
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 35
Туркестанская область – 199
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