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7 человек вытащили из горящей квартиры спасатели Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
30 Мая 2023, 15:56
7 человек вытащили из горящей квартиры спасатели Атырау Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские пожарные по автолестнице спасли 7 человек, в том числе 5 детей из горящей квартиры. Всего было эвакуировано 44 человека, из которых 15 - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, в 10:35 часов поступило сообщение, что с балкона одного из шестиэтажных домов по улице С.Датова идет дым. Прибывшие к месту вызова пожарные выявили возгорание в квартире на пятом этаже. Сотрудниками департамента по ЧС было спасено 7 человек, в том числе 5 детей, эвакуированных через автолестницу с 5 этажа. Кроме того из подъезда было эвакуировано 44 человека, в том числе 15 детей.

В результате оперативных действий пожарных в течение 30 минут были спасены люди и ликвидирован пожар, которому не дали распространиться на другие квартиры.

Причины возгорания выясняются, пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 12 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области.


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