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7 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
21 Января 2022 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки, по данным на 19 января, в Казахстане зарегистрировано 6 умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+) и 1 летальный исход от пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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Опубликованы также данные по регионам.
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