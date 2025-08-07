7 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

59 лет назад (1966) родился ТЛЕУХАН Бекболат Канайулы — государственный и общественный деятель, заслуженный артист РК, первый вице-президент Всемирной федерации этноспорта.

Фото: wikipedia.org

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург (1988); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, концертный исполнитель, преподаватель (1993).

Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий кафедрой народного пения Алма-Атинской консерватории (1992-2001); руководитель ансамбля народной музыки Президентского оркестра при Республиканской гвардии (1996-2001); председатель Комитета культуры МКИОС РК, вице-министр культуры РК (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, член депутатской группы Парламента РК «Еңбек» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (01.2021-12.2021).

На занимаемой должности — с декабря 2021 года.

Награжден орденом «Парасат» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Лауреат Государственной премии «Дарын» и Государственной премии Республики Казахстан; лауреат II Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Лучшее оперное произведение» за сочинение «Айналайын, Азатым!» (в соавторстве с Ериком Аскаровым).

53 года назад (1972) родилась БУЛАВКИНА Ольга Александровна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Восточно-Казахстанской области.

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет, русский язык и литература (1994); Восточно-Казахстанский государственный университет, финансы и кредит (2000).

Трудовая деятельность: работала в различных сферах по специальности (1993-2000); главный специалист-бухгалтер по сельским округам общего отдела, главный специалист финансово-хозяйственного отдела, начальник финансово-хозяйственного отдела ГУ «Аппарат акима Шемонаихинского района», заместитель акима Шемонаихинского района, заместитель акима г. Усть-Каменогорска (2000-2019); аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (2019-2020).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2021); медалями «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015), «25 лет Конституции Республики Казахстан» (2020), «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне 100 жыл» (2021), «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021).

49 лет назад (1976) родился КУЧЕКБАЕВ Мереке Матимович — главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997); Национальный университет обороны (2007); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2017).

Трудовая деятельность: командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба — заместитель командира танкового батальона, командир батальона; командир войсковой части 43053 (2003-2005); командир войсковой части 32039 (2005-2007); начальник штаба — первый заместитель командира войсковой части 25744 (2007); командир войсковой части 10810 (2007-2012); командир войсковой части 25744 (2012-2013); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) — начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2013-2017); заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) — начальник управления боевой подготовки управления командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017); начальник штаба — первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017-2020); командующий войсками регионального командования «Астана» (2020-2021); командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (2021-2022); командующий войсками регионального командования «Юг» (2022-2023); первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (2023-2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

42 года назад (1983) родился СУГУРБАЕВ Булат Булатович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (с 2021 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству (с 2022 года).

Фото: Gov.kz

Родился в г. Целинограде (ныне — г. Астана). Окончил Институт международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, страноведение (2005).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005-2008); третий, второй, первый секретарь посольства Казахстана в Сингапуре (2008-2012); работал в Комитете международной информации МИД РК (2012-2015); руководитель департамента Америки МИД РК (2015-2021).

Награжден медалями «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «25 лет дипломатической службе РК» (2017), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020).