7 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1740 году группа казахских биев, возглавляемая Жанибеком, встретилась с начальником Оренбургской комиссии генерал-лейтенантом князем В. А. Урусовым. Жанибек батыр и князь Василий Урусов обсудили вопрос налаживания торговли с казахской степью и безопасности караванных путей.

В 1929 года постановлением ЦИК и СНК СССР «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР» переходу на латиницу был придан официальный статус. Начался переход на новый алфавит газет и журналов, издательств, учебных заведений.

В 1958 году было принято постановление об освоении полуострова Мангистау — полуострова на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. Перспективный нефтяной район: разрабатываются нефтяные месторождения в Узене, в Жетыбае, на Каламкасе. На полуострове также были обнаружены медь, марганец, фосфориты, горный хрусталь, редкие руды. Именно здесь был запущен первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах. Запасы полезных ископаемых по их многообразию, мощности залежей, удобству разработки уникальны и практически не имеют аналогов в мировой геологии.

В 1992 году в городе Степногорске состоялась передача двух слитков валютного золота в Госхран республики. С золотом работали и раньше, но доводили его до сплава доре, содержащего золото и серебро. В Целинном горно-химическом комбинате получили слитки высочайшей пробы — 9999 — это мировой стандарт для товарного и валютного золота. Специалисты добавили еще и восьмерку — 99998, что свидетельствует о совершенстве технологии, о высочайшей точности анализов, полученных в единственной в Казахстане пробирной лаборатории гидрометаллургического завода.

В 1995 году в Алматы, в Доме кино, состоялась презентация фильма «Абай». Эпическая драма была снята по мотивам одноименного романа Мухтара Ауэзова о жизни, любви и творчестве великого казахского поэта, просветителя и мыслителя Абая (1845-1904). Фильм представляет собой объемное повествование о жизни в казахской степи, быте, родовых и человеческих отношениях в среде, где проходит юность поэта.

Роль Абая сыграл Габиден Турыкбаев. Режиссер — Ардак Амиркулов. Сценарий — Лейла Ахинжанова, Александр Баранов, Серик Апрымов.

В 2006 году на территории Кырыкобинского комплекса в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области были обнаружены уникальные археологические предметы VI–V вв. до нашей эры. Находки дают представление о прошлом края, позволяя выяснить ряд спорных вопросов. Обнаружены, в частности, позолоченные украшения, сабли, которыми пользовались в эпоху сакских племен, предметы культа, повседневного быта и конского снаряжения, отличающиеся изяществом изготовления, различные надписи и рисунки, выполненные на шкурах животных.

В 2013 году на XV Всемирных играх полицейских и пожарных, проходивших в Северной Ирландии, соревнования в силовых видах спорта принесли казахстанской команде две медали высшего достоинства. Золотой дубль сделал капитан сборной Серик Нургалиев. В двух своих «коронных» дисциплинах — бенчпресс и пушпуллифтинг (силовое двоеборье) он показал лучший результат и дважды поднялся на высшую ступень спортивного пьедестала.

Серик Нургалиев — один из самых титулованных атлетов-полицейских. Сотрудник МВД РК подполковник полиции и заслуженный мастер спорта республики является теперь десятикратным чемпионом и рекордсменом мира, чемпионом Европы среди правоохранительных органов, обладателем 29 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медалей мировых первенств среди силовых структур.

В 2014 году карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» был включен в Книгу рекордов СНГ. «Сарыарка» в рамках игр чемпионата Высшей хоккейной лиги — открытого Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2012/2013 годов — одержала 23 победы подряд (с 31 октября 2012 года по 14 января 2013 года).

По представлению отдела экспертиз редколлегией Книги рекордов СНГ было принято решение о признании рекорда нашего клуба, а именно «Самая длинная чистая (без ничьих) победная серия одной профессиональной хоккейной команды», официальным рекордом СНГ.

В 2014 году пять исторических объектов Жамбылской области были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также Акыртас. На этих объектах при археологических раскопках найдено множество артефактов, свидетельствующих о бурном развитии торговых отношений в древние времена.

В 2016 году в городе Хвасун в Республике Корея завершился ІІІ чемпионат Азии по смешанному боевому единоборству ММА. Команда национальной сборной РК уверенно заняла первое общекомандное место, завоевав 5 из 7 чемпионских поясов и 2 серебряные медали первенства Азии.

В 2017 году в рамках масштабного стартап-марафона Astana Innovations Challenge состоялся первый хакатон, посвященный проектам для решения городских задач на основе открытых данных (Open Data). В фокусе хакатона — возможность решения городских технологических задач посредством создания сервисов и мобильных приложений на основе открытых данных. В результате интенсивной двухдневной работы организаторы и партнеры хакатона получили новые интересные городские решения.

В 2017 году на берегу озера Торайгыр, рядом с археологическим памятником «Курган с усами», нашли погребение, датируемое VIII–VI веками до нашей эры.

Древнее захоронение обнаружили работники «Margulan Centre» — регионального археологического центра при Павлодарском государственном педагогическом институте.

В 2018 году в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева в Бишкеке впервые открылась персональная выставка казахстанского художника Куттыбека Жакыпова «Мелодия Великой степи». Свою бишкекскую выставку художник посвятил Третьим играм кочевников, которые прошли на побережье Иссык-Куля в сентябре и 90-летию писателя Чингиза Айтматова. В завершение выставки художник подарил музею одну из своих картин.

В 2018 году обладатель гран-при многих престижных международных конкурсов, ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан впервые выступил в заглавной партии Юноши в балете «Юноша и Смерть» в постановке выдающегося хореографа XX века Ролана Пети. Выступление состоялось на открытой сцене Римского театра Сполето (Италия), хорошо сохранившегося древнеримского амфитеатра I века до н. э., в рамках Международного гала-балета Tributo a Rudolf Nureyev, посвященного легендарному танцовщику и хореографу Рудольфу Нурееву.

Итальянская публика с восторгом принимала звезду казахстанского балета, сопроводив каждый выход Бахтияра Адамжана на сцену продолжительными овациями.

В 2020 году «Левша из Балхаша» мастер микроминиатюры Николай Савидов побил новый мировой рекорд, разместив больше тысячи подков на курином яйце.

Николай Савидов единственный в Казахстане, кто освоил микроминиатюру. Занимается этим ремеслом он с 1983 года, являясь основоположником этого труднейшего и уникальнейшего искусства в стране. На конском волосе он сумел написать пословицы на трех языках. В игольном ушке «разместил» шахматы и караван верблюдов. На рисовые зерна поместил слонов, стаю птиц и морских обитателей.

В 2023 году социальный проект «Путевка на летнее оздоровление и отдых», реализуемый общественным фондом «Қазақстан халқына», охватил 895 школьников Западно-Казахстанской области. Проект направлен на поддержку интеллектуальных, творческих способностей одаренных сельских детей в летний период и реализацию прав ребенка на отдых. В туристско-оздоровительном комплексе «Евразия» за счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына» уже отдохнули 625 детей из сельских школ области.

В 2024 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Национальный план развития до 2029 года. Основные задачи плана включают преодоление «ловушки среднего дохода» и создание прочных институциональных и социально-экономических основ для устойчивого роста. Преодоление «ловушки среднего дохода» и формирование прочных институциональных и социально-экономических основ для закрепления Казахстана в когорте стран с высоким уровнем доходов являются основными целями развития на среднесрочный период. План предусматривает меры по повышению конкурентоспособности, развитию предпринимательства, раскрытию потенциала казахстанцев, увеличению производительности и предотвращению разрывов в развитии регионов.

В 2024 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом. В столичном аэропорту высокого гостя встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В воздушной гавани был выстроен почетный караул. В рамках визита состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне и были подписаны ряд важных документов.

В 2024 году казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев в финале проиграл японцу Нао Кусака в весовой категории до 77 кг. Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр-2024.

В весовой категории до 80 кг в финальном поединке казахстанский боксер Нурбек Оралбай уступил украинцу Александру Хижняку. Он стал серебряным призером Олимпийских игр-2024.