7,6 млрд тенге составил ущерб от погромов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - О текущей обстановке в регионе рассказали в оперативном региональном штабе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». По данным оперативной информации от 11 января, ситуация в регионе стабильная.

Отмечается, что в областном центре в результате массовых беспорядков получили ранения более 200 сотрудников правоохранительных органов. Всего в массовых беспорядках участвовали около 2 000 человек. При этом 287 человек получили различные телесные повреждения, 42 госпитализировано.

«Большая часть участников массовых беспорядков - молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В результате оперативных действий задержано 295 подозреваемых, 19 арестовано по решению суда, возбуждено уголовное дело. У задержанных изъято 84 единицы оружия. В отношении 114 возбуждены административные дела (108 лиц арестовано на 15 суток, трое оштрафовано, трое получили предупреждение). Пострадали 6 государственных зданий (здания аппарата акима области, филиала партии «Nur Otan», департамента полиции, 3 городских отделов полиции), 149 служебных автомобилей, 4 объекта бизнеса«,- рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области.

Для оценки ущерба создана специальная комиссия. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,6 млрд. тенге.

Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Медицинские учреждения, продуктовые магазины, рынки и автозаправочные станции работают в обычном режиме. Запасов продовольствия и лекарств достаточно.

В области обеспечивается стабильность цен на социально значимые товары.

Продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

В обеспечении общественного порядка задействовано более 6 000 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 304 единицы техники.

В Жамбылской области введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Передвигаться жителям по улицам запрещено с 23:00 до 7:00.

Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, ТОО «Амир и Д», также завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, который является стратегически важным объектом.