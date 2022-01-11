+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

7,6 млрд тенге составил ущерб от погромов в Таразе

11 Января 2022 16:57
Поделиться:
7,6 млрд тенге составил ущерб от погромов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - О текущей обстановке в регионе рассказали в оперативном региональном штабе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». По данным оперативной информации от 11 января, ситуация в регионе стабильная.

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули

Отмечается, что в областном центре в результате массовых беспорядков получили ранения более 200 сотрудников правоохранительных органов. Всего в массовых беспорядках участвовали около 2 000 человек. При этом 287 человек получили различные телесные повреждения, 42 госпитализировано.

«Большая часть участников массовых беспорядков - молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В результате оперативных действий задержано 295 подозреваемых, 19 арестовано по решению суда, возбуждено уголовное дело. У задержанных изъято 84 единицы оружия. В отношении 114 возбуждены административные дела (108 лиц арестовано на 15 суток, трое оштрафовано, трое получили предупреждение). Пострадали 6 государственных зданий (здания аппарата акима области, филиала партии «Nur Otan», департамента полиции, 3 городских отделов полиции), 149 служебных автомобилей, 4 объекта бизнеса«,- рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области.

Для оценки ущерба создана специальная комиссия. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,6 млрд. тенге.

Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Медицинские учреждения, продуктовые магазины, рынки и автозаправочные станции работают в обычном режиме. Запасов продовольствия и лекарств достаточно.

В области обеспечивается стабильность цен на социально значимые товары.

Продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

В обеспечении общественного порядка задействовано более 6 000 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 304 единицы техники.

В Жамбылской области введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Передвигаться жителям по улицам запрещено с 23:00 до 7:00.

Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, ТОО «Амир и Д», также завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, который является стратегически важным объектом.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Видео   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям
Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте
Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули
Популярное
1 О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
2 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
3 Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
4 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
5 Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
6 Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Читайте также
Ещё одного погибшего военного похоронили в Караганде
Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны
О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив