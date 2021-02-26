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    04:04, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    7,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» прибудут в Атыраускую область в марте

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 7,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» прибудут в Атыраускую область в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В марте в регион планируется доставить 7,5 тысячи доз вакцины, в апреле ожидается прибытие еще 30 тысяч доз вакцины «Спутник V». Кроме того, отдельно прорабатывается вопрос вакцинирования работников, занятых на месторождении Тенгиз. В первую очередь на добровольной основе будут прививаться жители региона по восьми категориям. Это медицинские работники, педагоги, участковые полицейские, студенты, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан, государственные служащие, члены национальных сборных команд, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы)», - рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.

    Он сообщил, что на сегодняшний день из 650 тысяч граждан Атырауской области 59 тысяч человек входят в восемь категорий уязвимых групп.

    Напомним, в феврале вакцину в регионе получила тысяча человек.


    1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На 24 февраля более двух тысяч казахстанцев получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Акимат Общество Безопасность
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