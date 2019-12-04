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7,5 тысяч нарушений при оказании госуслуг выявили в СКО

4 Декабря 2019 19:31
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7,5 тысяч нарушений при оказании госуслуг выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Качество оказания государственных услуг стало одним из вопросов заседания акимата в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя департамента по делам государственной службы Елены Степаненко, спрос на госуслуги ежегодно растет. Соответственно, актуальным остается контроль над качеством их оказания.

«Несмотря на проводимую работу госорганами по оптимизации сроков и перечня необходимых документов, проведенные проверки показывают наличие проблемных вопросов как в сфере оказания госуслуг, так и в непосредственной деятельности госорганов. В течение года выявлено более 7,5 тысяч фактов нарушений», - сообщила Е.Степаненко.

Среди выявленных нарушений лидирует истребование излишних документов, оказание услуг при неполном пакете документов и нарушение процедуры оказания услуги.

«Из общего количества поступивших подтвержденных жалоб 65% приходится на действия сотрудников местных исполнительных органов. Наиболее часто обжалуются неправомерные действия услугодателей при оказании госуслуг в сферах земельных отношений, социальной сфере и жилищно-коммунального хозяйства», - отметила Е.Степаненко.

В этом году к различным видам дисциплинарной ответственности в регионе привлекли 64 должностных лица. За нарушения сроков, порядка выдачи разрешений составлено 83 протокола об административных правонарушениях. В доход государства в виде штрафов взыскали 2,3 млн тенге.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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