7,5 тысяч нарушений при оказании госуслуг выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Качество оказания государственных услуг стало одним из вопросов заседания акимата в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента по делам государственной службы Елены Степаненко, спрос на госуслуги ежегодно растет. Соответственно, актуальным остается контроль над качеством их оказания.

«Несмотря на проводимую работу госорганами по оптимизации сроков и перечня необходимых документов, проведенные проверки показывают наличие проблемных вопросов как в сфере оказания госуслуг, так и в непосредственной деятельности госорганов. В течение года выявлено более 7,5 тысяч фактов нарушений», - сообщила Е.Степаненко.

Среди выявленных нарушений лидирует истребование излишних документов, оказание услуг при неполном пакете документов и нарушение процедуры оказания услуги.

«Из общего количества поступивших подтвержденных жалоб 65% приходится на действия сотрудников местных исполнительных органов. Наиболее часто обжалуются неправомерные действия услугодателей при оказании госуслуг в сферах земельных отношений, социальной сфере и жилищно-коммунального хозяйства», - отметила Е.Степаненко.

В этом году к различным видам дисциплинарной ответственности в регионе привлекли 64 должностных лица. За нарушения сроков, порядка выдачи разрешений составлено 83 протокола об административных правонарушениях. В доход государства в виде штрафов взыскали 2,3 млн тенге.