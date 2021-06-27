7,5 тысяч человек вакцинировались от коронавируса за сутки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане за прошедшие сутки первый компонент вакцины получили еще 7, 5 тыс. человек. Количество желающих увеличилось более чем в 5 раз, сообщает официальный сайт городского акимата.

«На прошлых неделях мы вакцинировали 1400-2000 человек за день. Но вот последние дни идет рост желающих. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих людей. Стали настороженнее ещё из-за нового опасного штамма коронавируса – «Дельта» (так называемый индийский штамм). За последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в 5 раз», – подчеркнули в Управлении общественного здравоохранения города.

Также в ведомстве рассказали про работу выездных бригад для вакцинирования трудовых коллективов различных предприятий.

«Продолжаем вакцинировать трудовые коллективы. К примеру, большое количество работников коммунальных служб, КСК (ОСИ) и др. получили первый компонент вакцины. Так, из трудовых коллективов за день вакцинировали порядка 1 тысячи человек», – дополнили в Горздраве.

Всего по состоянию на 26 июня почти 203 тыс. граждан привиты 1 компонентом, полную иммунизацию прошли 142,5 тыс. человек. В Управлении добавили, что на складах имеется достаточное количество доз вакцин.

Для стимуляции граждан к вакцинации в столице организованы розыгрыши в виде ценных призов. Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры. В розыгрыше квартиры могут принять участие жители города старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа. К розыгрышу данной акции подключены все пункты вакцинации, как в ТРЦ/ТД, так и в медучреждениях.

Ранее ТРЦ MEGA Silk Way объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных первым компонентом в прививочном пункте самого торгово-развлекательного центра.

Кроме того, в ТРЦ «Азия Парк», Mega Silk Way, «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Евразия» проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. К данной акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта».



