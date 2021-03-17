7,5 млн тенге выманил кибермошенник у жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 7,5 миллионов тенге выманил кибермошенник у жителей Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Петропавловские полицейские передали в суд материалы по серии интернет-мошенничеств в отношении жителей города. В их совершении подозревается 31-летний житель Шымкента. Петропавловские оперативники задержали его в ходе служебной командировки в декабре прошлого года. С тех пор велось кропотливое следствие. Была установлена причастность подозреваемого к 51 эпизоду интернет-мошенничеств. Суммарный ущерб по ним составляет примерно 7,5 миллионов тенге.

«Данный случай — яркий пример того, как важно в современном мире сохранять свои конфиденциальные данные. Все потерпевшие обратились в полицию с заявлением, что на них неизвестным лицом оформлены займы в микрокредитных организациях. Это стало возможным, потому что все они когда-либо делились с кем-то изображениями своих личных документов. Напоминаем: если есть необходимость выложить в открытый доступ фото удостоверения личности, обязательно следует закрывать ИИН и полное имя. В противном случае изображения могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов на чужое имя», — пояснил начальник УП города Петропавловска Жандос Мухатов.

Также преступники нередко обманывают собеседников по переписке, представляясь с помощью чужих документов. Личные данные необходимо сохранять от чужих глаз, так же, как и реквизиты банковских карт, пароли и коды, приходящие в SMS-сообщениях. Оформление кредитов на чужое имя — один из распространенных сценариев интернет-мошенничества. По нему совершается примерно каждое восьмое киберпреступление.