7,5 млн тенге компенсации морального вреда выплатит больница ставшему инвалидом акмолинцу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 7,5 млн тенге в пользу ставшего по вине врачей инвалидом акмолинцу. Об этом рассказала судья Акмолинского областного суда, координатор работы со СМИ Нуржамал Жумагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам судьи, 62-летний мужчина, начиная с 5 января 2021 года, пять раз обращался в приемный покой больницы с жалобами на боль обеих ног в результате обморожения, и ему было отказано в госпитализации. И только 9 января 2021 года пациент был госпитализирован в больницу с заключительным диагнозом: «Коронавирусная инфекция COVID19, средней степени тяжести. Сопутствующее заболевание: отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы, отморожение обеих ног второй степени».

«С учетом того, что у мужчины возникло развитие молниеносной прогрессирующей инфекции и влажной гангрены обеих ног, 11 января 2021 года на консилиуме врачей было принято решение провести операцию по ампутации ноги выше коленного сустава. То есть он только на четвертые сутки был госпитализирован, а на шестые сутки - прооперирован. В результате бездействия медицинского персонала больницы, выразившегося в неоказании надлежащей медицинской помощи, неполного обследования пациента, недооценки его состояния, отсрочки госпитализации больного при неоднократном обращении 5 и 7 января 2021 года, наличия связи между бездействием и наступившими последствиями, выразившиеся в ампутации нижних конечностей, мужчине была присвоена I группа инвалидности. Данное подтверждается экспертным заключением и актом внеплановой проверки больницы», - поделилась Н. Жумагулова.

Пострадавший обратился в суд с иском к больнице о взыскании компенсации морального вреда.

«При определении размера морального вреда суд первой инстанции учел то, что мужчина испытал нравственные и физические страдания, выразившиеся в чувствах подавленности, унижения, отчаяния, ущербности, безысходности, беспомощности, состоянии дискомфорта, нахождении в депрессивном состоянии, и с учетом принципов разумности и справедливости взыскал с больницы в пользу него компенсацию морального вреда в размере 7,5 млн тенге», - отметила судья.

Постановлением апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба больницы - без удовлетворения.

«Материалы внеплановой проверки больницы департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК направлены в управление полиции города Кокшетау и управление здравоохранения Акмолинской области для принятия решений. Согласно постановлению следователя управления полиции Акмолинской области, производство по материалу досудебного расследования о ненадлежащем оказании медперсоналом больницы медицинской помощи прекращено. По результатам проверки доказательств привлечения дежурных врачей приемного покоя к дисциплинарной ответственности не представлено. Согласно выпискам из приказов, трудовые договора с врачами хирургического отделения расторгнуты», - добавила Н. Жумагулова.