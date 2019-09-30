«7-20-25»: от костанайцев поступило заявок на сумму более 5 миллиардов тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в рамках программы «7-20-25» от жителей поступило заявок на сумму более 5 миллиардов тенге. Об этом в ходе селекторного совещания в областном акимате сообщил заместитель акима Сергей Карплюк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации С. Карплюка, с момента запуска данной программы по области в банки второго уровня поступило на рассмотрение 740 заявок на сумму 5,4 млрд тенге, из них одобрены 486 заявок на сумму 3,5 млрд тенге.

В рамках данной госпрограммы в области кредиты выдают 7 банков, где лидирующую позицию по выданным займам занимает филиал АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Сбербанк».

«В этом году из строящихся 11 домов, или 1233 квартир, ТОО «БК-Строй» предоставлены для реализации по программе «7-20-25» 252 квартиры в микрорайоне Юбилейный. На сегодня 208 квартир уже реализованы,— отметил С. Карплюк. — Акиматом Костаная после ввода в эксплуатацию кредитного дома, строящегося за счет облигационных займов, планируется передать банкам второго уровня для реализации 49 квартир в доме №6 микрорайона Юбилейный.

Также в области реализуется проект по предоставлению беспроцентного займа для первоначального взноса участникам «7-20-25». Проект, как пояснил замакима области, реализуется за счет перераспределенных средств, сложившихся в результате экономии от ранее реализованных проектов через пополнение уставного капитала АО «СПК Тобол».

«С начала реализации программы 42 участникам программы Костанайского района СПК «Тобол» предоставил беспроцентные займы на сумму 28,6 млн тенге для первоначального взноса в размере 10% со сроком до 15 лет. В основном это медицинские работники, педагоги, сотрудники органов внутренних дел. Также в июле 2019 года между акиматом области и Казахстанской ипотечной компанией заключено соглашение о реализации арендного жилья с выкупом участникам госпрограммы «Нұрлы жер», а именно для работников здравоохранения. 1 октября акционерным обществом КИК планируется объявить конкурс на выкуп 54 квартир. В течение месяца с даты объявления конкурса будет заключен договор»,- сообщил Сергей Карплюк.

Всего же в течение 3-х лет планируется осуществить выкуп 350 квартир для последующего предоставления медицинским работникам.