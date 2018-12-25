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«7-20-25»: определились регионы-лидеры по количеству поданных заявок
АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Региональными лидерами по количеству поданных заявлений в рамках государственной жилищной программе«7-20-25» остаются Астана и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.
В Казахстане драйвером бурного роста ипотечных займов стала программа «7-20-25», стартовавшая 5 месяцев назад. За этот период было выдано займов на сумму 42,4 млрд тенге.
Совокупное число поданных заявок на участие в госпрограмме на текущий момент составляет 5,6 тысяч, из них уже одобрено 3,5 тысячи, или 63% всех заявок. Региональными лидерами по количеству заявителей остаются Астана и Алматы - 1,7 и 1,5 тыс. заявлений, соответственно.
Однако лидерами по соотношению одобренных заявок являются Западно-Казахстанская и Акмолинская области - 73,5% и 73,2% соответственно.
Наименьшая активность жителей зафиксирована в Туркестанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях: в перечисленных регионах суммарное число заявителей составило 79 человек, из которых 30 получили одобрение на займ.
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