7,2 млрд тенге потратят на модернизацию ТЭЦ-2 в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Асан Дарбаев во время посещения предприятий АО «Севказнерго» в Северо-Казахстанской области поинтересовался, как реализуются инвестиционные программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по регулированию естественных монополий, на Петропавловскую ТЭЦ-2 организовали пресс-тур с участием А. Дарбаева. Подобные посещения предприятий монополистов проходят ежегодно. Главная их цель - показать прозрачность тарифообразования услуг и затрат монополистов по исполнению мероприятий, предусмотренных в инвестиционных программах субъектов естественных монополий.

«Инвестиционная программа подразумевает ряд мероприятий по модернизации оборудования, направленных на повышение генерации, снижение потерь при передаче тепла и электроэнергии, в том числе совершенствование экологических параметров деятельности предприятия», - добавили в департаменте.

Сумма инвестиций на 2016-2020 годы превышала 4,5 млрд тенге.

Новая инвестиционная программа рассчитана на ближайшие пять лет, и сумма инвестиций составляет 7,2 млрд тенге. На этот год предусмотрено более 837 млн тенге.

А. Дарбаев отметил, что Петропавловская ТЭЦ-2 является одним из основных предприятий, обеспечивающих потребителей бесперебойной и качественной тепловой и электрической энергией.

«Утвержденная инвестиционная программа АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2021-2025 годы должна обеспечить качественной и бесперебойной тепловой и электрической энергией своих потребителей, что немаловажно, учитывая факты участившихся аварийных ситуаций на таких производствах», - сказал А. Дарбаев.



