РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    7,2 млрд тенге потратят на модернизацию ТЭЦ-2 в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Асан Дарбаев во время посещения предприятий АО «Севказнерго» в Северо-Казахстанской области поинтересовался, как реализуются инвестиционные программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по регулированию естественных монополий, на Петропавловскую ТЭЦ-2 организовали пресс-тур с участием А. Дарбаева. Подобные посещения предприятий монополистов проходят ежегодно. Главная их цель - показать прозрачность тарифообразования услуг и затрат монополистов по исполнению мероприятий, предусмотренных в инвестиционных программах субъектов естественных монополий.

    «Инвестиционная программа подразумевает ряд мероприятий по модернизации оборудования, направленных на повышение генерации, снижение потерь при передаче тепла и электроэнергии, в том числе совершенствование экологических параметров деятельности предприятия», - добавили в департаменте.

    Сумма инвестиций на 2016-2020 годы превышала 4,5 млрд тенге.

    Новая инвестиционная программа рассчитана на ближайшие пять лет, и сумма инвестиций составляет 7,2 млрд тенге. На этот год предусмотрено более 837 млн тенге.

    А. Дарбаев отметил, что Петропавловская ТЭЦ-2 является одним из основных предприятий, обеспечивающих потребителей бесперебойной и качественной тепловой и электрической энергией.

    «Утвержденная инвестиционная программа АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2021-2025 годы должна обеспечить качественной и бесперебойной тепловой и электрической энергией своих потребителей, что немаловажно, учитывая факты участившихся аварийных ситуаций на таких производствах», - сказал А. Дарбаев.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Инвестпроекты ЖКХ Экономика
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!