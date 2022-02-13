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7 144 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

13 Февраля 2022 08:12
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7 144 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 7 144 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 525,

в городе Алматы - 1 364,

в городе Шымкент - 259,

в Акмолинской области - 802,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 271,

в Атырауской области - 349,

в ВКО - 452,

в Жамбылской области - 68,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 1 894,

в Костанайской области - 298,

в Кызылординской области – 47,

в Мангистауской области - 61,

в Павлодарской области - 505,

в СКО - 111,

в Туркестанской области - 123.

Всего в стране выздоровело 1 220 046 человека от COVID-19.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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