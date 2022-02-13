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7 144 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
13 Февраля 2022 08:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 7 144 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 525,
в городе Алматы - 1 364,
в городе Шымкент - 259,
в Акмолинской области - 802,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 271,
в Атырауской области - 349,
в ВКО - 452,
в Жамбылской области - 68,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 1 894,
в Костанайской области - 298,
в Кызылординской области – 47,
в Мангистауской области - 61,
в Павлодарской области - 505,
в СКО - 111,
в Туркестанской области - 123.
Всего в стране выздоровело 1 220 046 человека от COVID-19.
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