7,1 млн человек было перевезено казахстанскими авиакомпаниями с начала 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 декабря празднуется Международный день гражданской авиации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

«Этот праздник был учреждён в 1994 году в связи с ‎празднованием 50-летия ИКАО. В 1996 году по ‎инициативе ИКАО Генеральная Ассамблея ООН официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации», - говорится в сообщении.

Цель празднования – обеспечить и повысить во всем мире осведомленность о ‎значении международной гражданской авиации в социально-экономическом развитии ‎государств.

«Наша страна стала полноправным членом ИКАО, ратифицировав Чикагскую конвенцию в 1992 году. В настоящее время членами ИКАО являются 191 государство.

За истекший год авиаторы Казахстана продемонстрировали высокие результаты работы, которые выражаются в беспрецедентном росте пассажиропотока - 7,1 млн человек было перевезено казахстанскими авиакомпаниями за 10 месяцев т.г., что на 6% больше показателя аналогичного периода 2018 года (6,7 млн человек). Аэропортами Республики Казахстан обслужено 14,8 млн человек за 10 месяцев т.г., что на 9% больше показателя аналогичного периода 2018 года (13,6 млн человек)», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, за последние 7 лет в 45 раз увеличился транзитный пассажиропоток. В рамках исполнения послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» за январь-октябрь т.г. количество транзитных авиапассажиров составило 852 тыс. человек, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2018 г. – 765 тыс.) и до конца года ожидается достижения свыше 1 млн. транзитных авиапассажиров.

«Сегодня согласно стандартам ИКАО по уровню безопасности полетов Казахстан занимает III место среди стран СНГ с показателем 74%, уровень авиационной безопасности составляет 83%, что на 21% лучше показателя аудита 2009 года. Улучшенный показатель в Казахстане превышает на 11% значение среднемирового уровня в 72%.

Достижения Казахстана в области авиационной безопасности 24 сентября т.г. отмечены наградой Совета ИКАО.

В реализацию 68 шага Плана нации - «100 конкретных шагов» Казахстан перешел на новую модель безопасности полетов. С 1 августа т.г. начало функционировать акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана». Основными функциями данной организации является технический контроль и надзор за субъектами отрасли гражданской авиации. Новая система регулирования будет поддерживать рост авиатранспортного сектора и послужит основой для того, чтобы авиационная отрасль Казахстана стала мировым игроком», - говорится в сообщении.

В настоящее время уже девять отечественных авиакомпаний – «Air Astana», «Prime Aviation», «KazAirJet», «SCAT», «АК «Comlux-KZ», «JetAirlines», «FlyJet.kz», «Euro-AsiaAir» и «Sigma» - успешно прошли авторизацию EASA и имеют права на полеты в Европу.

Продолжается развитие международных маршрутов, с начала года казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открыты Алматы-Баку, Жуковский-Караганда, Жуковский-Кокшетау, Жуковский-Петропавловск, Нур-Султан-Новосибирск, Москва-Семей, Нур-Султан-Улан-Батор, Нур-Султан-Прага, Нур-Султан-Токио. В настоящее время Казахстан связан воздушным сообщением с другими странами мира по 99 международным направлениям.

С 1 ноября т.г. введен режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха».

В рамках внедрённого режима «открытого неба» по поручению Президента Республики Казахстан по открытию новых международных маршрутов и привлечению новых иностранных авиакомпаний МИИР РК совместно с посольством РК в Иордании на международном мероприятии ICAN-2019 проведены переговоры с 13 странами по вопросу расширения воздушного сообщения и сотрудничеству в области гражданской авиации. Авиакомпаниям Иордании, Польши, Белорусси, Финляндии, Бахрейна предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха.

Для обеспечения широких слоев населения нашей страны воздушным транспортом по поручению Главы государства в мае т.г. запущен первый национальный лоукостер FlyArystan. С момента создания авиакомпания FlyArystan продала свыше 650 тыс. билетов, из них более половины по цене ниже 10 тысячи тенге.

«На сегодняшний день в Казахстане практически завершена модернизация инфраструктуры воздушного транспорта - проведена реконструкция 16 взлетно-посадочных полос (ВПП) и 13 терминалов аэропортов Казахстана.

В октябре текущего года завершена реконструкция ВПП аэропорта г. Костанай и введена во временную эксплуатацию. ​До конца текущего года будет завершена реконструкция ВПП аэропорта Балхаш. Продолжится строительство международного аэропорта в г. Туркестан.

Для стимулирования внутреннего туризма принимаются меры по развитию малой авиации. Так, сегодня функционируют 3 аэродрома местных воздушных линий (Ушарал, Урджар, Зайсан). Акиматом Павлодарской области завершается строительство аэродрома с твердым покрытием в н.п. Баянаул. Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год к летнему сезону. В ближайшие 5 лет предусматривается строительство еще 13 аэродромов местных воздушных линий», - добавили в пресс-службе.