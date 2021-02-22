699 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 72

город Алматы - 101

город Шымкент - 13

Акмолинская область - 73

Актюбинская область - 13

Алматинская область - 37

Атырауская область - 24

Восточно-Казахстанская область - 52

Жамбылская область - 16

Западно-Казахстанская область - 39

Карагандинская область - 40

Костанайская область - 67

Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 96

Северо-Казахстанская область - 38

Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлено 208117 заболевших.