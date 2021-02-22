08:01, 22 Февраль 2021 | GMT +6
699 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 72
город Алматы - 101
город Шымкент - 13
Акмолинская область - 73
Актюбинская область - 13
Алматинская область - 37
Атырауская область - 24
Восточно-Казахстанская область - 52
Жамбылская область - 16
Западно-Казахстанская область - 39
Карагандинская область - 40
Костанайская область - 67
Кызылординская область - 12
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 96
Северо-Казахстанская область - 38
Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлено 208117 заболевших.