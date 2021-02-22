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    08:01, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    699 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 72

    город Алматы - 101

    город Шымкент - 13

    Акмолинская область - 73

    Актюбинская область - 13

    Алматинская область - 37

    Атырауская область - 24

    Восточно-Казахстанская область - 52

    Жамбылская область - 16

    Западно-Казахстанская область - 39

    Карагандинская область - 40

    Костанайская область - 67

    Кызылординская область - 12

    Мангистауская область - 3

    Павлодарская область - 96

    Северо-Казахстанская область - 38

    Туркестанская область - 3
    Всего в стране выявлено 208117 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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