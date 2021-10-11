696 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На 11 октября лечение от КВИ продолжает получать 53 751 человек (46 626 КВИ+ и 7 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 653 пациента, на амбулаторном уровне – 44 098 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 696 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 194 пациента, на аппарате ИВЛ – 127 пациентов», - говорится в сообщении.