Новости
695 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Новости по темеПневмония с признаками КВИ: 95 заболевших, два летальных исхода за сутки Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане 597 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 975 150 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 114,
в городе Алматы – 74,
в городе Шымкент – 7,
в Акмолинской области – 64,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 22,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 21,
в Жамбылской области – 7,
в ЗКО – 21,
в Карагандинской области – 96,
в Костанайской области – 82,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 79,
в СКО – 75,
в Туркестанской области – 6.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: 11 областей Казахстана находятся в «зеленой» зоне
- Пневмония с признаками КВИ: 95 заболевших, два летальных исхода за сутки
- Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
- 597 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
- Более 300 беременных и кормящих женщин привились Pfizer в Атырауской области
- 230 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн