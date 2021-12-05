695 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего в стране подтверждено 975 150 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 114,

в городе Алматы – 74,

в городе Шымкент – 7,

в Акмолинской области – 64,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 22,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 21,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 21,

в Карагандинской области – 96,

в Костанайской области – 82,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 79,

в СКО – 75,

в Туркестанской области – 6.