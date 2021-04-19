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    09:50, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    695 875 человек провакцинировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 695 875 человек провакцинировано от коронавирусной инфекции в Казахстане на 19 апреля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

    Лидирует по вакцинации город Алматы, где от коронавируса привились 134 637 человек. Замыкает список Мангыстауская область, здесь вакцину получили пока что 12 796 человек. В главном городе страны – Нур-Султане - 58 553 вакцинировавшихся.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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