693 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 330 человек (46 385 КВИ+ и 6 945 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 285 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 045 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 693 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 187 пациентов, на аппарате ИВЛ – 118 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.