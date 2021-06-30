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    22:43, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    693 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 693 жителя Атырауской области проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах и дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 66 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 46 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Распространяется инфекция и в районах области: в Жылыойском и Махамбетском районах выявили по одному случаю заболевания, в Индерском районе - 4, Исатайском районе - 8, в Курмангазинском районе – 2 заболевших.

    Заболевание у 49 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 17 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 115 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 347 человек, в модульной больнице - 132, во второй областной больнице – 100 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 5, в районных инфекционных стационарах - 67. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 42.

    На сегодняший день по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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