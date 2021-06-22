693 человека лечат от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 693 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области. Из них 311 в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в области выявлено 26 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 17 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе 1 человек. Заболевание у 13 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 13 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 85 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 382 человека, в модульной больнице - 111, во второй областной больнице – 95 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 11, в районных инфекционных стационарах - 58. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 36.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, свыше 71 тысячи жителей Атырауской области привились от COVID-19.