+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

6925 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

28 Июля 2021 08:00
Поделиться:
6925 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Пневмония с признаками коронавируса: 324 заболевших, 11 летальных исходов за сутки
Коронавирус: 16 областей Казахстана остаются в «красной» зоне 5096 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки Среднесуточная заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 5,9 раза – Алексей Цой

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1531

город Алматы - 1250

город Шымкент - 421

Акмолинская область - 210

Актюбинская область - 191

Алматинская область - 220

Атырауская область - 430

Восточно-Казахстанская область - 312

Жамбылская область - 137

Западно-Казахстанская область - 197

Карагандинская область - 920

Костанайская область - 213

Кызылординская область - 150

Мангистауская область - 267

Павлодарская область - 225

Северо-Казахстанская область - 134

Туркестанская область - 117

Всего в стране выявлено 549628 заболевших.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Пневмония с признаками коронавируса: 324 заболевших, 11 летальных исходов за сутки
Коронавирус: 16 областей Казахстана остаются в «красной» зоне
5096 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
Среднесуточная заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 5,9 раза – Алексей Цой
Популярное
1 Кандидаты в акимы с поддельными дипломами и уголовным прошлым выявлены в РК
2 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
3 Касым-Жомарт Токаев посетил компанию KazRost Engineering Ltd.
4 Сменился начальник Службы охраны Президента РК
5 Касым-Жомарт Токаев побеседовал с избранными акимами сел Акмолинской области
Читайте также
Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте
Система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой – Алексей Цой
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив