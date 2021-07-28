Новости
6925 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
28 Июля 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Новости по темеКоронавирус: 16 областей Казахстана остаются в «красной» зоне 5096 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки Среднесуточная заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 5,9 раза – Алексей Цой
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1531
город Алматы - 1250
город Шымкент - 421
Акмолинская область - 210
Актюбинская область - 191
Алматинская область - 220
Атырауская область - 430
Восточно-Казахстанская область - 312
Жамбылская область - 137
Западно-Казахстанская область - 197
Карагандинская область - 920
Костанайская область - 213
Кызылординская область - 150
Мангистауская область - 267
Павлодарская область - 225
Северо-Казахстанская область - 134
Туркестанская область - 117
Всего в стране выявлено 549628 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пневмония с признаками коронавируса: 324 заболевших, 11 летальных исходов за сутки
- Коронавирус: 16 областей Казахстана остаются в «красной» зоне
- 5096 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
- Среднесуточная заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 5,9 раза – Алексей Цой
- Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте
- Система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой – Алексей Цой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн