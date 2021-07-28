6925 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1531

город Алматы - 1250

город Шымкент - 421

Акмолинская область - 210

Актюбинская область - 191

Алматинская область - 220

Атырауская область - 430

Восточно-Казахстанская область - 312

Жамбылская область - 137

Западно-Казахстанская область - 197

Карагандинская область - 920

Костанайская область - 213

Кызылординская область - 150

Мангистауская область - 267

Павлодарская область - 225

Северо-Казахстанская область - 134

Туркестанская область - 117

Всего в стране выявлено 549628 заболевших.