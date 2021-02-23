692 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 60,

город Алматы - 111,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 65,

Алматинская область - 36,

Атырауская область - 28,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 45,

Карагандинская область - 35,

Костанайская область - 67,

Кызылординская область - 9,

Павлодарская область - 93,

Северо-Казахстанская область - 40,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 208809 заболевших.