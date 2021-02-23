РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:01, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    692 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 60,

    город Алматы - 111,

    город Шымкент - 6,

    Акмолинская область - 65,

    Алматинская область - 36,

    Атырауская область - 28,

    Восточно-Казахстанская область - 82,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 45,

    Карагандинская область - 35,

    Костанайская область - 67,

    Кызылординская область - 9,

    Павлодарская область - 93,

    Северо-Казахстанская область - 40,

    Туркестанская область - 5.

    Всего в стране выявлено 208809 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    Полицейские незаконно проверяли аптеки в Талдыкоргане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!