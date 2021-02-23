08:01, 23 Февраль 2021 | GMT +6
692 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 60,
город Алматы - 111,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 65,
Алматинская область - 36,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 45,
Карагандинская область - 35,
Костанайская область - 67,
Кызылординская область - 9,
Павлодарская область - 93,
Северо-Казахстанская область - 40,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 208809 заболевших.