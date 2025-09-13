18:16, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5
690 млрд тенге выделят на сельское здравоохранение в Казахстане
В 2025 году на развитие сельского здравоохранения в Казахстане предусмотрено около 690 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Средства выделят из Фонда социального медицинского страхования.
На брифинге в СЦК также его спросили, чем чаще всего болеют жители казахстанских аулов.
— В целом заболеваемость и частота заболеваемости, спектр заболеваемости у сельского и городского населения не отличаются, — пояснил он. — Я могу сказать, что в селах травматизма меньше.
Ранее депутат Мажилиса предупредила о возможных последствиях введения НДС в здравоохранение Казахстана. По ее словам, это может привести к сокращению числа медицинских организаций, врачей и медработников.