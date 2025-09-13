690 млрд тенге выделят на сельское здравоохранение в Казахстане

Средства выделят из Фонда социального медицинского страхования.

На брифинге в СЦК также его спросили, чем чаще всего болеют жители казахстанских аулов.

— В целом заболеваемость и частота заболеваемости, спектр заболеваемости у сельского и городского населения не отличаются, — пояснил он. — Я могу сказать, что в селах травматизма меньше.

Ранее депутат Мажилиса предупредила о возможных последствиях введения НДС в здравоохранение Казахстана. По ее словам, это может привести к сокращению числа медицинских организаций, врачей и медработников.