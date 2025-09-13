РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:16, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    690 млрд тенге выделят на сельское здравоохранение в Казахстане

    В 2025 году на развитие сельского здравоохранения  в Казахстане предусмотрено около 690 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Средства выделят из Фонда социального медицинского страхования.

    На брифинге в СЦК также его спросили, чем чаще всего болеют жители казахстанских аулов.

    — В целом заболеваемость и частота заболеваемости, спектр заболеваемости у сельского и городского населения не отличаются, — пояснил он. — Я могу сказать, что в селах травматизма меньше.

    Ранее депутат Мажилиса предупредила о возможных последствиях введения НДС в здравоохранение Казахстана. По ее словам, это может привести к сокращению числа медицинских организаций, врачей и медработников.

    Теги:
    Здравоохранение Село Врачи
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают