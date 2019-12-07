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69 пассажиров автобуса разместили в пункте обогрева в Кокшетау из-за закрытия дорог
7 Декабря 2019 11:06
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 69 пассажиров автобуса разместили в пункте обогрева в Кокшетау из-за закрытия дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
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«7 декабря в 00:05 а/д «Нур-Султан-Петропавловск», в 17-ти км от Кокшетау, из пассажирского автобуса марки «Setra» следовавшего по маршруту «Сургут-Шымкент», силами ДЧС и МИО в пункт обогрева «Центр адаптации» размещено 69 пассажиров автобуса, из них 2 детей. Все граждане Казахстана», - говорится в сообщении.
В медицинской помощи не нуждаются. Время завершения работ 00:20.
Отмечается, причиной остановки автобуса является закрытие автомобильных дорог в Акмолинской области по всем направлениям.
Ключевые слова: Акмолинская область,
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