6,9 млн тенге компенсации получил костанайский фермер за потерянный во время паводка скот

Хамит Шакин — руководитель крестьянского хозяйства села Тауыш Джангельдинского района Костанайской области понес значительные убытки во время половодья и потерял много скота. Теперь, при помощи государства и собственных сил, он вновь восстанавливает утерянное, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в пресс-службе акимата Костанайской области, на сегодняшний день ущерб для потерявших во время сильных паводков скот жителей установлен полностью. Больше всего во время наводнения пострадали хозяйства в южной части региона.

Среди тех, кто после половодья уже приступил к восстановлению поголовья своего личного стада — руководитель крестьянского хозяйства «Бикен» Хамит Шакин. Его КХ находится с. Тауыш Джангельдинского района.

— По поручению Президента я уже получил компенсацию, в моем случае ее размер составил более 6,9 млн тенге. Заплатили даже за пропавший скот. Доволен поддержкой правительства. Спасибо большое. Помогли сразу же, не оставили в беде, решили многие мои проблемы незамедлительно, — говорит Хамит Карагулович.

Сам мужчина руководит фермой с 1998 года. Его жизнь всегда была связана с животноводством.

— Мы занимаемся исконно казахскими видами животноводческой деятельности — овцеводством и коневодством, и дополнительно — земледелием. Всего у нас 12 тысяч гектаров земли. Хочу заметить, что и компания «Агрофинанс» внесла большой вклад в развитие нашего хозяйства. Есть возможность получать кредиты, новое оборудование. В этом году хотим снова его обновить. В «Бикен» у нас работают 15 человек, все довольны, что в жизнь возвращается стабильность. Мы надеемся, что нашей работе теперь ничего не помешает, — делится фермер.

Всего же, жители села Тауыш из-за наводнения потеряли больше 77 голов крупного и мелкого скота. Выплаты получают по заключению оценочной комиссии. В общей сложности за погибших овец, коров и лошадей жители села уже получили выплаты на сумму порядка 26 миллионов тенге.