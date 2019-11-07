69-летняя акмолинка ждала умершего сына три года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 69-летняя жительница Кокшетау три года ждала своего умершего сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, 1 ноября 2019 года в управление полиции города Кокшетау обратилась 69-летняя жительница областного центра с заявлением о поиске ее без без вести пропавшего 51-летнего сына.

«Женщина пояснила, что в 2016 году после семейной ссоры мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и в течение 3-х лет не поддерживал связи со своими близкими. В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили, что в 2016 году мужчина отправился в Нур-Султан, где скончался в том же году. Выяснилось, что в столице разыскиваемый проживал, не имея постоянного места жительства и работы», - добавили в ведомстве.

Между тем, акмолинские полицейские за 10 месяцев 2019 года разыскали 64 без вести пропавших жителя области, при общем количестве разыскиваемых 74. По словам сотрудников криминальной полиции, розыскное дело заводится в том случае, если местонахождение пропавшего гражданина не удается установить в течение трех суток.