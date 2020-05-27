-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:57
-
69-летний водитель отправился в тюрьму за пьяную езду в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области суд приговорил 69-летнего мужчину к году лишения свободы за управление автомобилем в пьяном виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции объяснили, что житель Мамлютки попадается нетрезвым за рулем не первый раз.
В июле прошлого года его лишили прав на 3,4 года как раз за то, что управлял машиной в алкогольном опьянении. В феврале этого года в таком же состоянии он снова сел за руль. Не справился с управлением, съехал в кювет. По счастливой случайности никто не пострадал.
«Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания районного отдела полиции. С учетом того, что ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, суд приговорил его к лишению свободы», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в январе этого года в силу вступили изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. Сейчас пьяным лихачам грозит ограничение либо лишение свободы до 5 лет.
С начала года в области зарегистрировано 31 преступление, связанное с управлением транспортом в нетрезвом виде.
- Массовую гибель форели расследуют в Алматинской области
- Мотоциклист погиб в ДТП в Актюбинской области
- Тело утонувшего в канале 10-летнего мальчика в Кызылорде нашли спустя три дня
- Молодожены во время карантина устроили видеосессию у дендропарка в Шымкенте
- Вынужденной ночевать в парке женщине с грудным ребенком помогли акмолинские полицейские
- Купание после употребления алкогольных напитков опасно для жизни - полиция
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана