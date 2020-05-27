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69-летний водитель отправился в тюрьму за пьяную езду в СКО

27 Мая 2020 07:49
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69-летний водитель отправился в тюрьму за пьяную езду в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области суд приговорил 69-летнего мужчину к году лишения свободы за управление автомобилем в пьяном виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции объяснили, что житель Мамлютки попадается нетрезвым за рулем не первый раз.

В июле прошлого года его лишили прав на 3,4 года как раз за то, что управлял машиной в алкогольном опьянении. В феврале этого года в таком же состоянии он снова сел за руль. Не справился с управлением, съехал в кювет. По счастливой случайности никто не пострадал.

«Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания районного отдела полиции. С учетом того, что ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, суд приговорил его к лишению свободы», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе этого года в силу вступили изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. Сейчас пьяным лихачам грозит ограничение либо лишение свободы до 5 лет.

С начала года в области зарегистрировано 31 преступление, связанное с управлением транспортом в нетрезвом виде.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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