69 центров техосмотра осуществляли свою деятельность с нарушениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Деятельность операторов технического осмотра напрямую влияет на безопасность дорожного движения.На сегодняшний день Комитетом транспорта ведется работа по выявлению центров технического осмотра осуществляющие свою деятельность по проведению техосмотра без фактического осмотра транспортных средств, а также использующие взломанные специализированные программные обеспечения либо «пиратские» программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ходе мониторинга единой информационной системы «Техосмотр», комитетом транспорта МИИР РК совместно с оператором единой информационной системы выявлено 69 таких центров.

В данных центрах приостановлен ввод данных результатов технического осмотра в единую информационную систему.

Вместе с тем, проводятся работы с разработчиками специализированных программных обеспечений в части выявления уязвимости программных обеспечений.

Кроме этого, проводятся мониторинг рекламных сайтов, в части выявления недобросовестной рекламы в сфере обязательного технического осмотра. Данные рекламодатели оказывают услуги по выдаче диагностических карт без проведения технического осмотра транспортного средства как отечественным транспортным средствам, так и транспортным средствам, зарегистрированным в других государствах, таких как Российская Федерация, Республика Армения, Кыргызская Республика и др.Такие диагностические карты являются недействительными, ввиду отсутствия самой проверки транспортных средств.Получение диагностических карт вне центров технического осмотра либо покупка у неизвестных лиц может привести к необратимым последствиям, таким как дорожно-транспортные происшествия, гибель, травматизм людей или нанесение вреда материальным ценностям граждан.

В связи с чем, комитет транспорта убедительно просит всех владельцев транспортных средств предоставлять автотранспортные средства в центры технического осмотров для прохождения обязательного технического осмотра. Данное требование является обязанностью каждого автовладельца.

С реестром центров технического осмотра, которые соответствуют всем требованиям законодательства Республики Казахстан можно ознакомиться на сайте комитета транспорта МИИР РК www.transport.miid.gov.kz либо на сайте Оператора единой информационной системы «Техосмотр» www.eisto.kz