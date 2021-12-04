Новости
686 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Новости по темеСколько казахстанцев вакцинировано от коронавирусной инфекции 1122 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки 223 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103,
город Алматы - 59,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 26,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 40,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 98,
Костанайская область - 77,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 83,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 974455 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Северо-Казахстанская область по-прежнему в «красной» зоне
- Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавирусной инфекции
- 1122 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
- 223 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
- Алексей Цой посетил колонию в Карагандинской области
- Новое отделение скорой помощи открыто в районе Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн