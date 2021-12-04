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686 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

4 Декабря 2021 08:00
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686 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 103,

город Алматы - 59,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 61,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 26,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 40,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 15,

Карагандинская область - 98,

Костанайская область - 77,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 83,

Северо-Казахстанская область - 79,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 974455 заболевших.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
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